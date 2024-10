Kultowa "Akademia Pana Kleksa" powraca jako gra wideo

Jak możemy przeczytać na karcie gry na Steamie, produkcja studia Raccoons Studio kładzie duży nacisk na swobodną eksplorację, rozwiązywanie zagadek oraz interakcję z postaciami znanymi z literatury dziecięcej. Co więcej, każdy poziom zaoferuje różnorodne wyzwania, które gracze będą mogli rozwiązywać na różne sposoby, w zależności od zdobytych zdolności. W grze zabraknie tradycyjnych walk, a wyzwania będą polegały na kreatywnym wykorzystaniu mocy postaci, co sprawia, że tytuł jest skierowany zarówno do młodszych, jak i starszych odbiorców. Z pierwszych nagrań gry dostępnych na karcie Steam wyraźnie widać inspiracje ubiegłorocznym " Dziedzictwem Hogwartu ".Raccoons Studio wydało wcześniej takie tytuły jak "Storage Hunter Simulator" i "Shipwreck Escape". "Storage Hunter Simulator", który ukazał się w październiku 2024 roku, to symulator aukcji, w którym gracze licytują opuszczone magazyny, zdobywając ukryte w nich skarby. Natomiast "Shipwreck Escape" pozwala wcielić się w rolę krupiera na tonącym statku, który musi znaleźć drogę do ucieczki, pokonując platformowe przeszkody i rozwiązując zagadki.Choć data premiery " Kleks Academy " nie została jeszcze ogłoszona, grę można już dodawać do listy życzeń na Steamie. Tytuł będzie dostępny w polskiej wersji językowej, jednak jedynie w formie napisów, ponieważ nie przewidziano wersji dubbingowanej w żadnym z języków.