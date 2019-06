Kultowa gra "Myst" da początek cyklowi filmów i seriali

Powraca pomysł adaptacji przebojowej gry wideo. Tym razem z projektem zmierzy się Village Roadshow Entertainment Group.Studio ma bardzo ambitne plany. Nie chce po prostu zrobić kinowego widowiska. Zamierza przekopać się przez całą mitologię rozbudowaną na przestrzeni lat, by stworzyć uniwersum, na które składać się będą filmy, seriale i projekty interaktywne. Pomocą mają służyć współtwórcy gry bracia Rand Robyn Millerowie , jak również Isaac Testerman i Yale Rice z Delve Media., największy bestseller na rynku gier pecetowych do czasu, trafił na rynek w 1993 roku. Gracz wcielał się w postać człowieka, który za sprawą tajemniczej księgi przenosi się na wyspę Myst. Tam, przeżywając różne przygody, wędrując poprzez czas i przestrzeń, poznaje historię wyspy i wpływa na jej dalsze losy. Cykl doczekał się kilku kontynuacji, książek i komiksów.Hollywood od lat próbuje zrobić coś na bazie cyklu gier. Na początku XXI wieku stacja Sci Fi Channel planowała produkcję miniserialu. W 2006 roku planowana była ekranizacja książki "Myst: The Book of Ti'ana". Kilka lat później produkcją widowiska kinowego zainteresowany był Mark Johnson ). Zaś pięć lat temu mówiło się o serialu telewizyjnym, za który odpowiadać miało Legendary.