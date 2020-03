LEGO zaprezentowało zestawy "Super Mario"

Przedwczoraj, 10 marca, z okazji Dnia Mario (March 10 -> Mar10 -> Mario) LEGO opublikowało na swoich kanałach w mediach społecznościowych krótką zajawkę zestawówtworzonych we współpracy z Nintendo (po raz pierwszy w historii te dwie firmy ze sobą pracują). Dziś za to otrzymaliśmy dużo dłuższe wideo, które pokazuje jak będą wyglądać zestawyi co będzie można z nimi robić.Serianie będzie zwykłą serią klockówjakie znamy, a interaktywną grą planszową, w której kolejne dokupowane zestawy będą wydłużały i urozmaicały rozgrywkę. Figurka Mario ma wbudowany wyświetlacz, który będzie rejestrował postępu gracza, a dodatkowo wydaje dźwięki i ma na plecach przycisk do łączności Bluetooth. Wiemy też już, że to co pokazano na powyższym wideo to kilka złączonych ze sobą zestawów. Czekamy na więcej szczegółów, a w szczególności na ujawnienie cen tych klocków - fani Mario na pewno kupią, aby mieć je w kolekcji, ale jeśli do sensownej zabawy trzeba będzie wydać całą wypłatę, to może je spotkać taki sam los jak