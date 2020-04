Leo i Bob dają fanom szansę na udział w filmie Martina Scorsese

Stany Zjednoczone są w coraz trudniejszej sytuacji w związku z pandemią COVID-19. Powstaje więc coraz więcej akcji, których celem jest zbieranie pieniędzy na fundacje wspierające osoby walczące ze skutkami choroby. Wśród nich jest All In Challenge, w którym postanowili wziąć udział Leonardo DiCaprio Aktorzy zachęcają ludzi do składania darowizn. Wśród tych, którzy to uczynią, wylosowany zostanie szczęśliwa osoba, która spędzi cały dzień na planie filmu Martina Scorsesego i dostanie niewielką rolę. Otrzyma również zaproszenie na uroczystą premierę. Wideo z zapowiedzią znajdziecie poniżej: De Niro wyzwali też kilka innych gwiazd do udziału w akcji. Ellen DeGeneres już je podjęła i razem z żoną Portią de Rossi przekazała milion dolarów. Podobnie zrobił Matthew McConaughey , który zaoferował na aukcji towarzyszenie mu podczas meczu futbolu amerykańskiego drużyny Uniwersytetu Teksańskiego.