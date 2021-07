Lipiec w Canal+

***

W lipcu na Canal+ zadebiutuje nowa oryginalna produkcja stacji – serialu " Kruk. Czorny woron nie śpi " o dalszych losach komisarza Adama Kruka. Z okazji przypadających na lipiec urodzin księżnej Diany oraz Robina Williamsa Canal+ proponuje dokumenty o ich życiu. Poniżej znajdziecie listę najciekawszych nowości w Canal+ w lipcu."Kim była księżna Diana naprawdę"film biograficznypremiera w czwartek 1.07 o godz. 21:00 w CANAL+ DOKUMENT, film dostępny od 1.07 w serwisie CANAL+ onlineNajnowszy brytyjski film dokumentalny o historii księżnej Diany i jej rodziny. Opowieść o losach wielu pokoleń przodków Diany Spencer, które doprowadziły do narodzin tej trzeciej z kolei córki wicehrabiego Althorp, Edwarda Johna Spencera i jego żony Frances, którzy bardzo liczyli tym razem na męskiego dziedzica. Wszyscy wiemy kim stała się Diana i jak tragicznie zginęła ta, wszystko na to wskazuje, matka przyszłego króla Wielkiej Brytanii. Kiedy jednak spytać o jej rodziców, dziadków, czy dalszych przodków nasza wiedza szybko kurczy się i spada do zera. Tymczasem to często fascynujące historie splecione z najważniejszymi wydarzeniami królestwa. Ten film opowiada o ich losach, począwszy od generała Johna Churchilla , bohatera wojennego z przełomu XVII i XVIII wieku. To świetnie udokumentowana wyprawa w świat kolejnych pokoleń brytyjskiej arystokracji, pełna anegdot, rycin z epoki, wypowiedzi historyków i pozwalająca spojrzeć ze znacznie lepszej perspektywy na postać i dorobek Diany Spencer dramatpremiera w piątek 2.07 o godz. 21:50 w CANAL+ PREMIUM, film dostępny od 3.07 w serwisie CANAL+ onlineOparta na prawdziwych zdarzeniach historia holenderskiego malarza Hana von Meegerena oskarżonego po II Wojnie Światowej o kolaboracje z Niemcami. Zarzucano mu, że wzbogacił się sprzedając nazistom obraz wielkiego XVII-wiecznego malarza Jana Vermeera. Han bronił się twierdząc, że był to własnej roboty falsyfikat, a Niemcy dali się nabrać. Jeśli mówił prawdę to nie tylko całkowicie zmieniało kontekst jego czynu (i z kolaboranta stawał się wręcz bohaterem walki z okupantem), ale i stawiało go to wśród najlepszych fałszerzy dzieł sztuki w historii. Jak jednak było naprawdę i czy komuś zależy na tym, żeby świat się o tym dowiedział?serial komediowypremierowe odcinki w poniedziałki od 5.07 o godz. 22:00 w CANAL+ SERIALE oraz od 6.07 w serwisie CANAL+ onlineNiegdyś nastoletnia gwiazda muzyki pop, a później bardzo popularna brytyjska aktorka telewizyjna Billie Piper tym razem jest także współkreatorką i współproducentką serialu, który opowiada o… popularnej telewizyjnej aktorce, która niegdyś była gwiazdką pop. W ośmioodcinkowej opowieści widzimy, jak grana przez Billie Suzie Pickles radzi sobie z potężnym kryzysem swej kariery, wywołanym wypłynięciem z jej zhakowanego telefonu kompromitujących materiałów. Problemy osobiste, zawodowe, psychiczne – nic nie zostaje jej oszczędzone. Każde rozwiązanie powoduje kolejne kłopoty, a lista osób na które można liczyć wciąż się kurczy.film muzycznypremiera w środę 7.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM, film dostępny od 8.07 w serwisie CANAL+ onlineNominowany do dwóch tegorocznych Złotych Globów musical o rodzinnych więzach, które są w stanie wygrać z wszelkimi problemami. Po śmierci babci ledwo radząca sobie z wychodzeniem z uzależnień Zu ( Kate Hudson ) musi zacząć się opiekować swoją przyrodnią siostrą Music ( Maddie Ziegler ), nastolatką ze spektrum autyzmu. To będzie wyzwanie, które niemal przerośnie jej możliwości.serial historycznypremierowe odcinki od czwartku 8.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz od 9.07 w serwisie CANAL+ onlineNajnowszy trzyodcinkowy miniserial o ostatnich miesiącach życia królowej Anny Boleyn stał się głośny na długo przed jego premierą. Mnóstwo komentarzy wzbudził fakt, że tytułową rolę powierzono czarnoskórej aktorce Jodie Turner-Smith . Teraz, oglądając serial, możemy sami przekonać się, jak świetną aktorką jest Turner-Smith i jak ta decyzja obsadowa pozwala inaczej spojrzeć na losy matki Elżbiety I.thriller kryminalnypremierowe odcinki w piątki od 9.07 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ onlinePolicjant Adam Kruk powraca w kolejnej odsłonie swych fascynujących i mrocznych przygód. Trzy lata temu mogliśmy śledzić jego poprzednie przygody w sześcioodcinkowej serii " Kruk. Szepty słychać po zmroku " w reżyserii Macieja Pieprzycy . Opowieść o śledztwie w sprawie porwanego chłopca w Białymstoku zafascynowała widzów i nic dziwnego, że doczekała się kontynuacji. Tym razem inspektor Kruk trafia w środek mafijnych porachunków na Podlasiu, terenie gdzie nielegalny biznes papierosowy jest potężnym przedsięwzięciem. Walkę z przestępcami musi prowadzić równocześnie z próbami leczenia swej poharatanej psychiki. W kolejnych sześciu odcinkach mrocznej opowieści wraca sprawdzony duet twórców Maciej Pieprzyca jako reżyser oraz Jakub Korolczuk – autor scenariusza. W tytułowej roli ponownie Michał Żurawski serial kryminalnypremierowe odcinki od niedzieli 11.07 o godz. 20:10 w Ale kino+ oraz w serwisie CANAL+ online od 12.07Sukces belgijskiego serialu grozy " Beau Séjour " o duchu martwej dziewczyny próbującym rozwiązać zagadkę swego morderstwa był tak duży, że jego twórcy zdecydowali się nakręcić drugi sezon. Trzeba było jednak do niego stworzyć zupełnie nową fabułę (poprzednia została spuentowana w finałowym, dziesiątym odcinku). Udało się. Drugi, nakręcony w tym roku sezon to całkiem nowa i samodzielna opowieść, gdzie tytułowy Beau Séjour nie jest już hotelem, ale nazwą jachtu. Bohaterem opowieści - podobnie jak za pierwszym razem, zabitym i próbującym rozwikłać tajemnicę swej śmierci jako duch - został Maurice, były oficer marynarki, który budzi się w trakcie sztormu i widzi swe martwe ciało zwisające z masztu. Nie pamięta ostatnich godzin swego życia, ale nie wierzy w wersję o samobójstwie i zrobi wszystko, by dowiedzieć się, jak zginął. Nie będzie to łatwe, gdy jest się duchem i nikt cię nie widzi. No, prawie nikt.dramatpremiera w środę 15.07 o godz. 21:00 w Ale kino+, film dostępny od 16.07 w serwisie CANAL+ onlineFascynujący chilijski dramat, w którym taniec staje się sensem wszystkiego. Jego tytułowa bohaterka Ema ( Mariana Di Girolamo ), żeby tańczyć, oddaje nawet do sierocińca własne dziecko. Ta decyzja pociąga za sobą wiele konsekwencji, ale i tak najważniejszy jest taniec i to wszystko co, go otacza. Czy jednak sam taniec wystarczy do życia?Roztańczona "Ema" zakwalifikowała się do konkursu na festiwalu w Wenecji, gdzie nagrodzono ją za reżyserię.film biograficznypremiera w sobotę 17.07 o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT, film dostępny od 18.07 w serwisie CANAL+ online Robin Williams był jednym z najlepszych komików w historii kina i stand upu. Jego energia, umiejętność błyskawicznego wcielania się w rozmaite postacie, riposty były wręcz nie do okiełznania. Jego role w " Good Morning, Vietnam ", " Stowarzyszeniu Umarłych Poetów ", " Fisher Kingu " wpływały na całe pokolenia. Zmarł w 2014 roku po, jak początkowo sądzono, próbie samobójczej. Prawda okazała się z czasem znacznie bardziej skomplikowana. Dokument pokazuje ostatni okres życia aktora i weryfikuje wiele plotek. Williams zmagał się bowiem z ciężką chorobą neurologiczną – otępienie z ciałami Lewy’ego DLB, która w efekcie połączona z innymi schorzeniami, doprowadziła do jego śmierci.