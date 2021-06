Lipiec w Xbox Games with Gold - w co zagramy?

Microsoft opublikował właśnie listę gier, które w lipcu będą mogli pobrać bez dodatkowych opłat subskrybenci usług Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate. Co pojawi się w miejscu dostępnych w tym miesiącu gier? Planet Alpha " na Xbox One - od 1 do 31 lipca Rock of Ages 3: Make & Break " na Xbox One - od 16 lipca do 15 sierpnia"Midway Arcade Origins" na Xbox 360 - od 1 do 15 lipca Conker: Live & Reloaded " na Xbox - od 16 czerwca do 31 lipcaWszystkie powyższe gry uruchomicie bez problemu na konsolach Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S oraz Xbox Series X.