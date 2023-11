Kontrowersje wokół "Priscilli". Co córce Elvisa nie podobało się w filmie Coppoli?

Kontrowersje wokół "Priscilli". Lisa Marie Presley skrytykowała Sofię Coppolę

Sofia Coppola i Priscilla Presley, producentka filmu, podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji

Za kanwę scenariusza " Priscilli " posłużyły wspomnienia Priscilli Presley wydane w 1985 roku pod tytułem "Elvis and Me". Opisany w nim związek króla rock'n'rolla z młodszą o dekadę dziewczyną – kiedy się poznali, mieli odpowiednio 24 i 14 lat – budzi dziś kontrowersje. Wśród fanów i dziennikarzy, którzy mieli okazję zobaczyć już film (był on pokazywany na licznych festiwalach, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii), nie brakuje osób krytykujących relację między parą bohaterów. Ich zdaniem król rock'n'rolla dopuścił się groomingu.Zanim prace nad filmem ruszyły, Lisa Marie Presley skontaktowała się z reżyserką Sofią Coppolą . W swoich wiadomościach ostro skrytykowała scenariusz, który jej zdaniem przekłamywał historię.– napisała.Wiadomości te zostały wysłane na początku września 2022 roku, zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem produkcji. Zdaniem źródła, na które powołuje się Variety, dotyczyły one wcześniejszej wersji scenariusza. Został on skrócony o około 10 stron, zanim 24 października 2022 roku ruszyły zdjęcia. Elementy mogące szokować współczesnego widza miały zostać stonowane, Sofii Coppoli zależało bowiem, by pokazać historię miłosnej i wpleść w nią opowieść o wyrzeczeniach, na jakie musiała się godzić bohaterka, żyjąc u boku supergwiazdy.Poproszona o komentarz Sofia Coppola odpowiedziała za pośrednictwem swojego rzecznika. Zacytował on odpowiedź, jaką dostała od niej Lisa Marie Presley Priscilla ", najnowszy film Sofii Coppoli , zadebiutowała na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Grająca tytułową rolę Cailee Spaeny została nagrodzona Pucharem Volpi. Na ekrany polskich kin film trafi 9 lutego. Zobaczcie zwiastun: