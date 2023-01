Nie żyje Lisa Marie Presley. Córka Elvisa miała 54 lata

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Lisa Marie Presley – kim była?

Zwiastun filmu "Elvis"

Jak poinformowała jej matka Priscilla , w środę do domu Presley w kalifornijskim Calabas zostało wezwane pogotowie.– pomimo przewiezienia do pobliskiego szpitala piosenkarki nie udało się uratować. Presley urodziła się 1 lutego 1968 w Memphis jakoi jego żony Priscilli . Rozwód pary spowodował, że czteroletnia dziewczynka przeniosła się z matką do Kalifornii. Po śmierci ojca została jedną z trojga spadkobierców schedy po gwiazdorze, która w całości przeszła w jej posiadanie w 1980 roku. Na początku XXI wieku miała częściowo odsprzedać prawa do majątku, pozostając m.in. właścicielką słynnej posiadłości Graceland.Czterokrotnie wychodziła za mąż, lecz każdy związek kończył się rozwodem. Przed poślubieniem Jacksona Presley była związana z muzykiem Dannym Keough – para miała dwójkę dzieci: modelkę i aktorkę Riley (znaną z filmów " American Honey ", " Zola " czy " Mad Max: Na drodze gniewu ") oraz syna Benjamina, który zginął w 2020 roku., a następnie muzyka Michaela Lockwooda. Z ostatniego małżeństwa miała bliźniaczki Harper i Finley.. W 2003 roku zadebiutowała albumem "To Whom It May Concern", dwa lata później wypuściła krążek "Now What". Trzecia płyta, "Storm & Grace", ukazała się prawie 11 lat temu.Ostatnim publicznym wystąpieniem Presley była wtorkowa gala rozdania Złotych Globów , podczas której wraz z matką kibicowały Austinowi Butlerowi . Aktor otrzymał statuetkę za rolę jej ojca w biograficznym filmie " Elvis ".