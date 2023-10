"Priscilla" Sofii Coppoli w programie 14. American Film Festival

Priscilla: samotność w raju

"Priscilla" - teaser

Nikt tak pięknie nie opowiada o samotności w wielkim świecie jak Sofia Coppola . W " Między słowami " była to tokijska metropolia, a w niej dwoje zagubionych, życiowych rozbitków; w " Marii Antoninie " – królowa Francji samotna pośród dworskich pozorów i konwenansów; w " Bling Ring " – grupa dzieciaków desperacko poszukująca uwagi w sercu Hollywood. Priscilla znakomicie wpisuje się w ten nurt, a Coppola tym razem zagląda za bramy Graceland i dalej: za kulisy prywatnego świata rodziny Presleyów, oddając głos żonie Elvisa. Priscilla " to wnikliwy portret życia w cieniu jednej z najjaśniejszych gwiazd showbiznesu i w świetle zazdrości milionów fanek; opowieść o cienkiej granicy między miłością a toksycznym uzależnieniem, między oddaniem a zaborczością. Coppola prowadzi narrację z elegancją i jednocześnie z niewymuszoną swobodą, pozwalając wybrzmieć codzienności z dala od scenicznych jupiterów. W filmie śledzimy losy tytułowej bohaterki od czasów jej szkolnej młodości, przez (bardzo wczesne) zaręczyny z Elvisem, po przeprowadzkę do Graceland i eksplozję popularności gwiazdora.Pomimo historii większej niż życie, i życia w cieniu sławy małżonka, Coppola cały czas skupia narrację na perspektywie bohaterki. Priscilla powoli emancypuje się z roli "ozdobnika" króla rock and rolla, aż wreszcie okazuje się kobietą z krwi i kości. W każdym niemal kadrze błyszczy fantastyczna Cailee Spaeny , dla której ta rola stała się kluczem do aktorskiej ekstraklasy. Ekranowej Priscilli partneruje równie świetny Jacob Elordi (jako Elvis) – gwiazda obsypanego nagrodami serialu " Euforia ", którego zobaczymy na 14. AFF-ie również w " The Sweet East Więcej informacji: americanfilmfestival.pl