WENECJA 2023: Sofia Coppola i Ryūsuke Hamaguchi pokazali nowe filmy. Recenzujemy "Priscillę" i "Evil Does Not Exist"

***

recenzja filmu "Priscilla", reż. Sofia Coppola

Zwiastun filmu "Priscilla"

***

recenzja filmu "Evil Does Not Exist"/"Aku wa Sonzai Shinai", reż. Ryūsuke Hamaguchi

autor: Adam KrukPodoba mi się to małe, "butikowe" – jak lubię je nazywać – kino Sofii Coppoli . Zawsze stylowo, kilkoma kreskami potrafi zarysować postaci, wytworzyć nastrój, naświetlić problem – nawet jeśli jest to zazwyczaj problem "pierwszego świata", co także wydaje mi się szczere. O czym innym bowiem, jako znane nepo baby, miałaby opowiadać, by brzmieć wiarygodnie? W " Priscilli " znów znajdziemy ulubione motywy autorki " Między słowami ", " Somewhere. Między miejscami " czy " Bling Ring " – dojrzewanie nastolatki, życie w cieniu ważniejszych figur, uwięzienie w złotej klatce. Pojawi się nawet sam butik – gdy Priscilla Presley, której portret Coppola tu tworzy, zamarzy, by jednak znaleźć jakąś pracę, będzie to pierwsze miejsce, które przyjdzie jej głowy."Priscilli" najbliżej jednak do " Marii Antoniny ", której bohaterka również została "sprzedana" na dwór – tam króla Francji, tu króla rock’n’rolla. Jest tu podobna wystawność i metraż, choć brakuje punkowej energii obecnej w biografii skróconej o głowę miłośniczki ciasteczek. Jak widać, ta sama metoda nie zawsze przynosi analogiczne rezultaty, choć i tu Coppola swobodnie poczyna sobie z realiami historycznymi, próbując ubrać je we własną wrażliwość i gust: a to umieszczając na ścieżce dźwiękowej ulubione kawałki (nie tylko Elvisa – jest nawet Dolly Parton ), a to pozwalając bohaterom tripować na kwasie czy przytulać się z zakonnicami. To jednak nieliczne wisienki na dość mdłym torcie. Przez większość bowiem seansu jej Priscilla ( Cailee Spaeny ) snuje się niemrawo po domu – najpierw rodziców, później Elvisa.Rozumiem, że reżyserka ukazać w ten sposób chciała, że namaszczona przez "króla" na swą oblubienicę nastolatka nigdy nie miała szans na "własny pokój" – jak wiele kobiet jej pokolenia, pokoleń wcześniejszych, a pewnie i tych współczesnych. Myśl tę można by wyrazić jednak w zdecydowanie bardziej ekonomiczny sposób. Zamiast tego dostajemy coś na kształt rozwleczonego do prawie dwóch godzin teledysku Lany Del Rey . Całość zaczyna się w 1959 roku, kiedy Presley ( Jacob Elordi ) odbywał, szeroko relacjonowaną przez ówczesną prasę, służbę wojskową w Niemczech Zachodnich. W tej samej bazie służył niejaki Paul Beaulieu, ojciec 14-letniej wówczas (sic!) Priscilli. Mimo różnicy wieku muzyk wybrał właśnie ją, choć na początku związek miał charakter platoniczny. Bardziej niż o seks, w relacji tej chodziło o przyuczanie do roli posłusznej żony. Przynajmniej tak chce film, oparty na wspomnieniach samej Presley, która promowała go nawet podczas premiery w Wenecji.autor: Jakub Popielecki Evil Does Not Exist " ("Aku wa Sonzai Shinai") zaczyna się od ujęcia drzew. Kamera jedzie przez las, filmując prześwitujące między gałęziami niebo, a zza kadru słychać podniosły smyczkowy akompaniament. Gałęzie, niebo, gałęzie, niebo, gałęzie, niebo – przez bite pięć minut. To otwarcie, które ma – jak to się mówi po angielsku – "przeczyścić podniebienie". Ryūsuke Hamaguchi nie tyle nawet testuje widzowską cierpliwość, co wprowadza nas w stan otwartości na rytm swojego kina. Przez następne kilkanaście minut zostajemy w lesie, obserwując, jak dwóch mieszkańców japońskiej prowincji zbiera wodę ze źródełka i delektuje się odkrytym w poszyciu dziko rosnącym wasabi. Pierwszy dialog wybrzmiewa w piętnastej minucie.Z tym "slow" bym jednak uważał, bo nowy film Hamaguchiego – choć trwa niecałe dwie godziny (drobnostka w porównaniu z 3-godzinnym " Drive My Car ", nie mówiąc już o 5-godzinnym " Happy Hour ") – zmienia się w tym czasie co najmniej dwa razy. Mamy tu więc medytacyjną impresję o chodzeniu po lesie, mamy cierpką komedię o starciu miasta ze wsią, mamy wreszcie enigmatyczny, posępny symbolizm, który tyleż zachęca do interpretacji, co konfunduje. Japoński reżyser niby kręci wciąż bardzo podobne filmy, a jednak w każdym z nich wynajduje na siebie nowy pomysł. "Evil Does Not Exist" to zaś trzech Hamaguchich w jednym.Po sukcesie " Drive My Car " bałem się trochę, że twórca pojedzie dalej szlakiem gładkiego azjatyckiego sentymentalizmu (zwłaszcza że ten kierunek przyniósł mu Oscara). Cieszę się więc, że pozostał ekscentrykiem. Nic zresztą nie tracimy, bo " Evil Does Not Exist " przez chwilę nawet przypomina "Drive My Car" – mniej więcej w połowie filmu, kiedy formuje się naczelny konflikt i pojawia "fabuła". Do leżącej nieopodal Tokio malowniczej wioski Mizubiki przyjeżdżają stołeczni inwestorzy, by przekonać lokalną społeczność do tzw. "glampingu". "Kemping w stylu glamour" ma ożywić region i rzekomo wszyscy na nim zyskają. Lokalsi nie są jednak przekonani do biznesplanów kleconych na chybcika bez poszanowania dla ekosystemu.