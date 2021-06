Luzowanie obostrzeń: Więcej widzów w kinach. Powrót przekąsek

Dziś ogłoszone zostały zmiany w obowiązujących w Polsce obostrzeniach wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Luzowanie obejmie wiele dziedzin życia, w tym także kina.



Już od 13 czerwca ponownie będą działać bary w kinach. Na salę będzie więc można wejść z przekąskami i napojami.



Z kolei od 26 czerwca na salach kinowych będzie mogło być zajętych 75% miejsce.



Co jednak istotne rzeczywista liczba zajętych miejsce będzie mogła być wyższa i wynieść nawet 100%. Wynika to bowiem z faktu, że osoby w pełni zaszczepione (posiadające certyfikat) nie będą do limitów wliczane.



Obowiązek sprawdzania, czy osoba jest zaszczepiona leży po stronie organizatorów. Mają do tego służyć specjalne aplikacje czytające kod QR z certyfikatów.



Jest też zła wiadomość dla ozdrowieńców: oni nadal będą uwzględniani w limitach. Wyjątkiem są bowiem wyłącznie osoby w pełni zaszczepione.