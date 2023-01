Młodzi w centrum kina - zapraszamy do udziału w projekcie

MŁODZI W CENTRUM KINA to projekt realizowany w ramach europejskiej inicjatywy Collaborate to Innovate, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa/ MEDIA, przez zrzeszone w Europa Cinemas trzy kina studyjne: Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Światowid w Elblągu oraz Kino Echo w Jarocinie.Innowacyjność tego projektu polega na nowym spojrzeniu na młodego widza – tu jest on postrzegany jako źródło cennej wiedzy o tym, jakie są jego oczekiwania i potrzeby wobec kina. Tym samym stawiamy go w pozycji aktywnego uczestnika procesu przygotowania kin do wprowadzenia określonych filmów do repertuaru. To zasadnicza zmiana wobec obecnej sytuacji, w której młody widz jest jedynie biernym konsumentem oferty filmowej, przygotowanej dla niego przez dorosłych profesjonalistów, którzy z założenia "wiedzą lepiej". Naszym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o kinie europejskim, by było ono dla nich atrakcyjne i zachęcało do aktywnego uczestnictwa w kulturze kinowej.Projekt MŁODZI W CENTRUM KINA obejmuje uczestników z trzech grup wiekowych: 8-11 lat, 12-15 lat oraz 16-18 lat. Zapraszając szkoły i kina do udziału w projekcie bardzo zależało nam na tym, by uczniowie pochodzili z różnych miast i środowisk, by wyniki projektu były jak najbardziej obiektywne. Założeniem całego przedsięwzięcia jest jego uniwersalność – wynikami badań chcemy dzielić się z kinami europejskimi zrzeszonymi w Europa Cinemas, a następnie propagować realizację projektu w innych miastach i krajach.Dzieci i młodzież biorą udział w organizowanych w trzech kinach przedpremierowych seansach filmowych, które są uzupełniane przez poświęcone im spotkania, a także warsztaty tematyczne. Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne metody pracy, w tym m.in. ankiety, burze mózgów, zajęcia artystyczne, rozmowy z psychologami i edukatorami filmowymi.Dobór repertuaru jest nieprzypadkowy. Zależy nam na prezentacji filmów wartościowych, zdobywców nagród na międzynarodowych festiwalach. Dotychczas dzieci i młodzież obejrzały m.in. francusko-belgijską koprodukcję familijną " Uwolnić Poly ", uhonorowany nagrodą Kryształowego Niedźwiedzia na tegorocznym festiwalu Berlinale " Comedy Queen ", dramat " The Silent Twins " nagrodzony Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, " Mecz o wszystko " - niderlandzką produkcję familijną wyróżnioną na Zlín International Film Festival for Children and Youth oraz francuski dramat " Na pełny etat ", nagrodzony na ubiegłorocznym Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji.Uczestnicy, po obejrzeniu projekcji, wypełniają Dzienniczki kinomana, rozmawiają z edukatorami oraz socjologiem. Zależy nam na nauczeniu ich, że o kinie warto rozmawiać, słuchamy ich opinii i porównujemy je z opiniami ich rówieśników z innych miast.Kino to nie tylko filmy. W ramach projektu organizujemy również warsztaty okołofilmowe. I tak dzieci i młodzież z Gdyni i z Elbląga miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z tworzenia animacji poklatkowej. Podczas zajęć uczniowie tworzyli krótkie filmy animowane, których tematykę wybrali zgodnie z własnymi upodobaniami. Licealiści i licealistki wzięli udział w warsztacie poświęconym filmowi i fotografii, najpopularniejszymi obok muzyki współczesnym środkom wyrazu, a najmłodszych uczestników projektu czekała wizyta w studiu filmowym Gdyńskiej Szkoły Filmowej, gdzie uczyli się sztuki fotografii z wykorzystaniem krótkiej ekspozycji, pozwalającej na zamrożenie ruchu fotografowanych osób.Zależy nam na pokazaniu uczestnikom, że siłą europejskiego kina jest jego różnorodność, że każdy kraj tworzy inne, charakterystyczne dla niego filmy i warto się na tę odmienność otworzyć. Poprzez prezentowane filmy, rozmowy po nich i przeprowadzane warsztaty chcemy poruszyć ważne kwestie takie jak: otwartość na drugiego człowieka, akceptacja odmienności, ciekawość świata.Projekt ma również silny aspekt badawczy – od początku współpracujemy z socjologiem, który na potrzeby realizacji projektu przygotował ankiety wiedzy o filmie, które pozwoliły ocenić stan wiedzy uczestników w początkowej fazie projektu, ankiety po filmie, które wskazują nam co uczestnicy myślą o obejrzanym filmie, a także arkusze obserwacji, które pomagają prowadzącym spotkania po filmie w podjęciu i poprowadzeniu rozmowy. Otrzymane dotychczas raporty przedstawiają w bardzo ciekawy sposób wnioski, które nasuwają się z otrzymanych ankiet. Analiza porównawcza dotyczy zarówno grupy wiekowej jak i miejsca zamieszkania uczestników.Koordynatorem projektu jest Gdyńskie Centrum Filmowe, będące od 2015 roku sercem filmowych wydarzeń w Gdyni. Mieści się tu kino studyjne, w którym pasjonaci kina mogą na co dzień oglądać najlepsze produkcje filmowe z Polski, Europy i świata. Także tu swoje siedziby mają Gdyńska Szkoła Filmowa – kształtująca studentów na wydziale reżyserii – oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – działająca na polu edukacji filmowej oraz promocji polskiego kina, organizująca corocznie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. GCF to wreszcie miejsce wielu działań edukacyjnych związanych z filmem – od zajęć dla najmłodszych pasjonatów kina po cykle kulturalnych spotkań dla seniorów.Partnerami projektu są Kino "Echo" w Jarocinie, które działa niemal nieprzerwanie od 1929 roku, oferując swoim widzom nie tylko filmy komercyjne, ale promując polskie i europejskie produkcje oraz zapewniając wiele pozafilmowych wydarzeń w ramach różnych projektów, m.in. spotkań autorskich, wykładów, warsztatów i spektakli, a także Kino "Światowid" w Elblągu, w którego repertuarze można znaleźć bogatą ofertę filmów dla dzieci i młodzieży, produkcje polskie i europejskie oraz filmy festiwalowe i artystyczne, wyświetlane w ramach CICAE – Art Cinema oraz autorskie programy związane z promocją historii kina i produkcji filmowej.Projekt realizowany jest do maja 2023 roku. Wnioski, które wyciągniemy z realizacji projektu zostaną przedstawione szerokiej publiczności podczas konferencji kin studyjnych Europa Cinemas.Informacje o projekcie znajdziecie na stronie www.gcf.org.pl/mlodzi-w-centrum-kina oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/people/M%C5%81ODZI-W-CENTRUM-KINA/100084691767175/