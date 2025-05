MDAG 2025: Recenzja "Yintah" – jak korporacja planowała kupić ziemię

zwiastun filmu "Yintah"

Fragment recenzji filmu " Yintah " znajdziecie poniżej. Cała jest dostępna na jego karcieautorka: Ewelina Leszczyńska"Przybywamy w pokoju, przynieśliśmy podarki. W zamian chcemy dostępu do waszej ziemi" – to nie kwestia dialogowa z rozgrywającego się w XVII wieku westernu, lecz całkiem poważna propozycja, jaką dla plemienia Wet'suwet'en ma przedstawiciel pewnej firmy z branży paliwowej. Gdy Freda Huson, rzeczniczka znana wśród swojego ludu jako Howilhkat, odrzuca zgrzewkę wody i dwa (małe) opakowania tytoniu, mężczyzna płynnie przechodzi na korpogadkę: opowiada o korzyściach, jakie ich inwestycja przyniesie społeczności, i ubolewa, że jej członkowie nie zamierzają brać udziału w rozwijanym przez koncern "projekcie".Choć podobne wymiany zdań szybko stają się dla bohaterki chlebem powszednim, ta konkretna scena może funkcjonować jakorelacji między osobami wywodzącymi się z rdzennych ludów a białymi Kanadyjczykami – inżynierami i robotnikami, policjantami czy politykami. Jak na dłoni pokazuje ona, że kolonialna ideologia, w której autochtonów nie uznaje się za partnerów do rozmowy, ma się dobrze, a chęć życia z nimi w zgodzie i zadośćuczynienia za krzywdy w rodzaju przymusowej asymilacji odchodzi w niepamięć, gdy na stole pojawiają się wielomiliardowe inwestycje. Uzbrojeni w kamery Brenda Michell Michael Toledano demaskują dwulicowość rządu ochoczo nawiązującego sojusz z korporacjami, by zagarnąć bogactwa płynące z tytułowej " Yintah "– jak Wet'suwet'en określają ziemię.Pod tym względem projekt reżyserskiego tria, w skład którego wchodzą członkinie plemienia, przypomina ubiegłorocznego zwycięzcę Millenium Docs Against Gravity – " Nie chcemy innej ziemi ". Mimo że wydarzenia przedstawione w " Yintah " rozgrywają się w innej szerokości geograficznej i w innym kontekście kulturowym, film pokazuje tę samą twarz kolonializmu: jeśli nawet mniej brutalną (okej, ostatecznie nikt tu do nikogo nie strzela, a spór w dużej mierze odbywa się poprzez wymianę urzędowych pism), to nie mniej cyniczną i bezwzględną w dążeniu do wykrojenia dla siebie jak największego kawałka tortu. Co więcej, podobnie jak nagrodzone Oscarem dzieło Basela Adry Yuvala Abrahama , dokumentująca kilkanaście lat zmagań produkcja została pomyślana jako narzędzie w walce o swoje prawa i wezwanie do działania."Yintah" (czyli "ziemia") to pełnometrażowy film o walce narodu Wet'suwet'en o suwerenność. Obejmujący ponad dekadę dokument pokazuje, jak angażują się Howilhkat Freda Huson i Sleydo' Molly Wickham, gdy ich naród ponownie przejmuje odpowiedzialność za ziemie swoich przodków, którymi dotąd zarządzało kilka największych światowych firm z branży paliwowej.