Znamy zwycięzców 22. Millennium Docs Against Gravity!

Grand Prix – Nagroda Banku Millennium

Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni

Nagroda Wolności ufundowana przez Miasto Poznań

BYDGOSZCZ ART.DOC AWARD

Nagroda dla Najlepszego Filmu Polskiego

Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim

Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim

Nagroda dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego

Nagroda za Najlepszy Debiut

Zagroda za Najlepsze Zdjęcia

Nagroda Amnesty International Polska

Nagroda Magazynu "Newsweek Psychologia" dla Najlepszego Filmu o Tematyce Psychologicznej

Nagroda Nos Chopina

Green Warsaw Award

To pierwszy rok, kiedy nagroda będzie otwierała drogę do najważniejszego wyróżnienia w świecie kina, ponieważ MDAG znalazł się na liście festiwali kwalifikujących do Oscara® w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny. Takie osiągnięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie partnerzy. Specjalne podziękowania trafiły więc od dyrektora Artura Liebharta i zespołu MDAG do Banku Millennium z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy, co jest rekordowym wynikiem w skali kraju i pozwoliło urosnąć festiwalowi do obecnego rozmiaru.Swoje nagrody lokalne w Konkursie Głównym przyznały tego dnia także inne miasta festiwalowe. Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni trafiła do filmu " Moja skradziona planeta ", reż. Farahnaz Sharifi , Nagrodą Wolności ufundowaną przez Miasto Poznań został wyróżniony film " 2000 metrów do Andrijiwki " reż. Mstyslav Chernov , a BYDGOSZCZ ART.DOC AWARD otrzymał film " Pan Nikt kontra Putin ", reż. David Borenstein , Pasha Talankin. 16 maja poznamy zwycięzców Grand Prix Dolnego Śląska (Wrocław) oraz Nagrody Publiczności Województwa Śląskiego (Katowice).Podczas ceremonii dowiedzieliśmy się także, że Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach corocznych Nagród PISF ustanowił dziesiątą kategorię poświęconą dostępności w kulturze filmowej! Anna Czarkowska, koordynatorka do spraw mediów oraz dostępności PISF, doceniła przy okazji ze sceny MDAG za niezwykłe osiągnięcia w zakresie dostępności pokazów filmowych dla osób z niepełnosprawnościami.Gala wręczenia nagród to jednak nie koniec festiwalu, który potrwa do 18 maja. Oznacza to, że w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Łodzi oraz Bydgoszczy przed widzami_kami weekend emocjonujących filmów i wydarzeń! W tym roku po raz kolejny MDAG ma charakter hybrydowy. Od 20 maja do 2 czerwca zdecydowana większość tytułów z tegorocznej edycji będzie dostępna na stronie festiwalu - mdag.pl.W Konkursie Głównym 22. Millennium Docs Against Gravity o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium i 8 000 euro walczyło 12 filmów. Najlepszy wyłoniło jury w składzie: Simon Lereng Wilmont, Salma Abdalla oraz Remi Grelletty.Uzasadnienie:Uzasadnienie:W Gdyni została wręczona Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni w wysokości 15 000 zł przyznana przez jury w składzie: Filip Ignatowicz, Michał Miegoń i Ewa Stusińska.Uzasadnienie:Uzasadnienie:Jury w Poznaniu wyłoniło zwycięski tytuł, który najwierniej broni fundamentów wolności, walcząc w swoim dokumentalnym przekazie o godność i prawa człowieka. Nagrodę w wysokości 3000 euro przyznało jury w składzie: Natalia Koryncka Gruz, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk oraz Piotr Żytnicki.Uzasadnienie:Nagrodę Bydgoszcz ART.DOC Award 2024 o wartości 2000 euro autorce_autorowi najlepszego filmu z Konkursu Głównego przyznało jury w składzie: Ewa Piątek, dr Monika Kosteczko-Grajek oraz adw. Agnieszka Pająk.Uzasadnienie:Uzasadnienie: HW Konkursie Polskim na 22. MDAG o Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego oraz 4000 euro walczyło 10 filmów. Najlepszy wyłoniło jury w składzie: Dorota Lech, Victoria Leshchenko oraz Jakub Popielecki.Uzasadnienie:Uzasadnienie:3000 euro lub równowartość tej sumy w formie usług postprodukcyjnych przyznało studio Smakjam. Zwycięski tytuł wybrał zespół Partnera.Uzasadnienie:Nagrodą jest wsparcie kampanii promocyjnej zwycięskiego filmu w kinach w kwocie 10 000 złotych. Zwycięzcę wybrało w jury w składzie: Piotr Stelmaszczuk (CKF ZORZA, Chełm), Ada Skórnicka (Kino Pałacowe, Poznań), Michał Konarski (Kinoteka, Warszawa).Uzasadnienie:Uzasadnienie:Nagrodę w wysokości 2000 euro dla filmu, którego długość nie przekracza 45 minut, przyznało jury w składzie: Beata Pacak, Theodore Grouya, Petr Lom.Uzasadnienie:Uzasadnienie:Nagroda za Najlepszy Debiut wynosi 2000 euro i została przyznana przez Międzypokoleniowe Jury składające się z nastolatków oraz osób w wieku 55+. Nagroda wspiera rodzące się talenty dzięki Sponsorowi - marce Visa, która jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych. W tym roku jury zasiadali: Jakub Nagabczyński, Joanna Stańko, Hanna Godzisz, Lena Gajewska, Lena Giergiczna, Jolanta Woch.Uzasadnienie:Operator lub operatorka filmu nagrodzonego za najlepsze zdjęcia otrzymał 2000 euro. W konkursie znalazło się 10 tytułów, które zachwycają stroną wizualną. Zwycięzcę wybrało jury w składzie: Małgorzata Imielska, Paweł Kocan oraz Zuzanna Zachara-Hassairi.Uzasadnienie:Uzasadnienie:Nasza nagroda w wysokości 3000 euro jest podziękowaniem dla tych, którzy swoją pracą filmową pokazują, czym są prawa człowieka. Zwycięski film spośród 10 nominowanych wybrało jury w składzie: Anna Błaszczak-Banasiak, Guy Davidi oraz Joanna Szymańska.Uzasadnienie:Uzasadnienie:Po raz kolejny redakcja "Newsweek Psychologia" przyznała swoją nagrodę dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej w wysokości 1000 euro. Tytuły prezentowane w tym konkursie ukazują całe spektrum ludzkich emocji i doświadczeń, walkę bohaterów oraz bohaterek o siebie i swoje szczęście. Jurorzy i jurorki: Iwona Zabielska-Stadnik, Joanna Flis, Joanna Gutral, Małgorzata Osowiecka, Dellfina Dellert, Katarzyna Burda, Małgorzata Mierżyńska, Łukasz Pilip, Artur Stadnik oraz Marek Straszewski.Uzasadnienie:Nagrodę i 2000 euro otrzymał najlepszy film o muzyce i sztuce. W tegorocznym jury zasiedli: Łukasz Kowalski, Katarzyna Warzecha oraz dr Magdalena Wróblewska.Uzasadnienie:Uzasadnienie: W rytm elektronicznej muzyki reżyser zaprasza widzów w osobistą, dotąd nieznaną historię narodzin nowego nurtu. To opowieść o sile i dumie. Disco i house. I miejscu, gdzie wszyscy byli równi - bez względu na płeć, kolor skóry czy seksualność. Wyróżnienie Jury otrzymuje "Dom, w którym narodził się house" w reżyserii Elegance'a Bratton'a.Nagroda Green Warsaw Award w wysokości 15 000 zł trafiła do najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodzie towarzyszy sekcja filmowa Klimat na zmiany. Jury: Łukasz Czajka, Leszek Drogosz oraz Agata Szafraniuk.Uzasadnienie:Uzasadnienie: