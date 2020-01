Małe szanse na trzeci sezon "Mindhuntera"

Mamy złe informacje dla fanów serialu. Szanse na trzeci sezon bardzo zmalały. Jak bowiem informuje portal Deadline doszło do wygaśnięcia kontraktów z aktorami. Formalnie jednak serial nie został przez platformę Netflix skasowany.Oznacza to, że gdyby Netflix zdecydował się na realizację trzeciej odsłony serialu, to będzie musiał ze wszystkimi od początku negocjować kontrakty. Co prawda Holt McCallany Jonathan Groff i pozostali członkowie obsady deklarują, że bardzo chętnie będą współpracować z Davidem Fincherem . Problem jednak w tym, że kiedy ten będzie gotowy zająć sięto jego gwiazdy mogą być zajęte pracą przy innych projektach, które zablokują ich udział w tym projekcie.Sam Fincher pozostaje tymczasem bardzo zapracowanym człowiekiem. Obecnie skupiony jest na realizacji filmu dla Netfliksa pod tytułem. Jest też producentem drugiego sezonu serialu