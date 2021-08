Najlepsze seriale o psychopatach. Top 15 seriali o seryjnych mordercach

W rankingu seriali o seryjnych mordercach nie mogło zabraknąć " Upadku " (oryg. " The Fall "). Akcja brytyjskiej produkcji z Gillian Anderson Jamie'em Dornanem w rolach głównych toczy się w Belfaście. To świetny thriller psychologiczny, w którym poznajemy wydarzenia zarówno z perspektywy mordercy, jak i ścigającej go inspektorki policji. Wcielający się w Paula Spectora Jamie Dornan przedstawia dwie twarze swojego bohatera, bez wysiłku przechodząc od kochającego ojca do bezwzględnego psychopaty. Mimo że serial nie jest klasycznym kryminałem, w którym musimy odkryć tożsamość mordercy, "The Fall" ogląda się z krawędzi fotela.