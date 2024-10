Seriale skasowane za wcześnie. Top 10 tytułów, które warto zobaczyć

Serial " Hannibal " opowiada historię utalentowanego kryminologa Willa Grahama ( Hugh Dancy ). Kiedy dochodzi do serii makabrycznych morderstw, zostaje on konsultantem FBI. Nie wie, że pomagający mu psychiatra dr Hannibal Lecter Mads Mikkelsen ) to tak naprawdę groźny psychopata. W 2015 roku stacja NBC uznała jednak, że wyniki oglądalności nie napawają ich optymizmem, dlatego przerwano produkcję kolejnych sezonów. Zarówno Mikkelsen, jak i twórca "Hannibala" Bryan Fuller nie przestali żywić nadziei, że kolejne sezony jeszcze kiedyś powstaną. Dotychczas to się nie wydarzyło. Mimo dziewięciu lat od premiery ostatniego odcinka grupa fanów serialu ciągle się rozrasta. Pozytywna ocena produkcji już nie raz zmuszała stacje telewizyjne do wznowienia prac nad uwielbianymi tytułami. Póki co musimy zadowolić się zaledwie 39 odcinkami.