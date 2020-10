Fincher nie wierzy w trzeciego "Mindhuntera"

Jeśli czekacie na 3. sezon serialu " Mindhunter ", mamy dla Was złe wieści (a, z drugiej strony - nic nowego). David Fincher w wywiadzie z magazynem Vulture przyznał, że serial jest już prawdopodobnie pieśnią przeszłości.Na początku 2020 roku gruchnęła wiadomość, że z czołowymi nazwiskami z obsady ( Jonathan Groff Anna Torv ) rozwiązano kontrakty, a produkcja została bezterminowo zawieszona. Powodem tej decyzji był fakt, że Fincher pozostawał zajęty pracą nad filmem " Mank ". I wygląda na to, że po zakończeniu tejże produkcji artysta nie ma zamiaru wracać do opowieści o kryminologach i seryjnych mordercach."To był drogi serial. Drogi przede wszystkim jak na widownię, którą zebrał. Rozmawialiśmy o powrocie, ale szczerze mówiąc - nie mógłbym zrobić serialu na tym samym poziomie, nie w obecnej sytuacji (...) Spędziłem nad pierwszym sezonem sześć czy siedem miesięcy w Pittsburghu, bez showrunnera. To była dla mnie ważna sprawa. Ale nie sądzę, że znajdę w sobie to, czego trzeba, by kontynuować tę przygodę".Dwa pierwsze sezony serialu wciąż możecie obejrzeć na platformie Netflix. " Mank ", czyli biografię legendarnego hollywodzkiego scenarzysty Josepha L. Mankiewicza , w którego wciela się Gary Oldman , obejrzycie w tym samym miejscu 4 grudnia.