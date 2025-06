"Mindhunter" może powrócić – ale w formie, jakiej się nie spodziewacie

Czy "Mindhunter" powróci?

Getty Images © Emma McIntyre

"Zabójca" – zwiastun filmu

Przypomnijmy, że ukochany przez fanów Davida Finchera serial został zakończony przez Netflix na etapie drugiego sezonu. Powodem decyzji, by uciąć historię w 2019 roku, miały okazać się zbyt wysokie koszty produkcji, nieprzekładające się na odpowiednią widownię serialu. Wiadomość o przedwczesnej śmierci " Mindhuntera " była mocno przeżywana przez jego widownię – nawet niepełny serial do dziś uchodzi za jedno z ważniejszych dzieł w twórczości Finchera Być może jednak w końcu nadejdzie kres tej żałoby. W niedawnej rozmowie z portalem ScreenRant, Holt McCallany , jeden z głównych gwiazdorów serialu, zasugerował, że wbrew regularnie powtarzanym słowom samego Finchera Mindhunter " być może powróci – choć w innej, dość niespodziewanej formie.– powiedział aktor.W tej chwili słowa aktora są jedynym, na czym można się oprzeć – nie wiemy czy Fincher byłby zainteresowany reżyserią trzech filmów oraz czy twórcom w ogóle uda się napisać satysfakcjonujące go scenariusze. Pomysł jest konsekwencją nie tylko silnej motywacji fanów, piszących nawet petycje o dokończenie serialu, ale i bliskiej relacji samego Finchera z Netflixem. Po " Manku ", " Zabójcy " i nadchodzącym projekcie o Cliffie Boothie – spin-offie " Pewnego razu... w Hollywood " – trzy-filmowy " Mindhunter " może okazać się nieoczekiwanym spełnieniem największych marzeń fanów reżysera.