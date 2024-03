Mało znana węgierska rock-opera w Kinie Iluzjon

"Świat wielkiej zmiany" w Kinie Iluzjon

O czym opowiada "Król Stefan"?





"Koniec_Początek. Świat wielkiej zmiany" to cykl spotkań odbywających się w Kinie Iluzjon, których celem jest pogłębiona analiza wpływu postępu technologicznego, cyfryzacji i digitalizacji życia na strukturę społeczeństwa, procesy demokratyzacji, życie publiczne oraz emocje towarzyszącym sporom politycznym.W dziewiątym odcinku cyklu "Koniec_Początek. Świat wielkiej zmiany", który odbędzie się, wyświetlona zostanie rzadko pokazywana w Polsce filmowa rock-opera produkcji węgierskiej z 1984 roku, " Król Stefan ". Prelekcję przed filmem wygłosi Wojciech Klata. Bilety na seans do kupienia są w kasie Kina Iluzjon i na stronie kina. Król Stefan " to filmowa rock-opera o pierwszym królu węgierskim, trzeźwym polityku, który w imię ocalenia narodowego bytu, przyjmuje chrześcijaństwo. Film o początkach węgierskiego państwa, z dwoma bohaterami walczącymi ze sobą o wcielenie przeciwstawnej wizji. Przywódca pogan broni dotychczasowej tożsamości. Król Stefan narzuca nowe reguły. Jest w tym okrutny, ale zostaje wyniesiony na ołtarze.Reżyser Gabor Koltay wykorzystuje w swej opowieści archiwalne kroniki, historyczne malowidła i freski, ale też cytaty z innych filmów i miesza to wszystko z fabułą, a jednocześnie w scenografii i kostiumach ostentacyjnie nie dba o realia historyczne. Film jest gatunkowym collage’em, a zarazem muzycznym pastiszem. Rywalizują w nim ze sobą nie tylko dwaj przeciwnicy, ale także różne gatunki muzyczne. W roli pogańskich wojowników obsadzeni zostali gwiazdorzy muzyki rockowej. Muzyka ludowa towarzyszy bohaterce, która usiłuje zapobiec przelewowi krwi. Węgierscy magnaci przedstawieni zostali w poetyce wodewilu, a ballady spełniają rolę odautorskiego komentarza. Król Stefan " opowiada o władzy i wynikającej stąd odpowiedzialności, o szansie niezawisłości małych państw w świecie nadrzędnych interesów wielkich mocarstw.Czas:Miejsce: Kino Iluzjon, ul Narbutta 50A, Warszawa