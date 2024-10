W programie:

Maratony art horroru będą grane w kinach:

Chcemy zaproponować Państwu pierwszy w Polsce maraton art horroru, na który złożą się dwa nagradzane i doceniane na międzynarodowych festiwalach (Sundance i Berlinale) filmy. Filmy, które umiejętnie i w sposób autorski korzystają z elementów grozy i fascynująco przetwarzają gatunkowe wzorce. Oba tytuły zostaną zaprezentowane w ramach maratonu przedpremierowo.Doceniony na tegorocznym festiwalu w Sundance mroczny film o powstających z grobu nieumarłych z Renate Reinsve (" Najgorszy człowiek na świecie ") w roli głównej.Pewnego dnia umarli wstają z grobów, by powrócić do swoich domów. Nie rzucają się jednak na żywych, nie pragną wgryźć się w tętnice i pochłaniać mózgów. Siedzą w wysłużonych fotelach, leżą w swoich łóżkach i powoli gniją, a debiutująca w pełnym metrażu Thea Hvistendahl posępnie przygląda się ich bliskim – pogrążonym w smutku żałobnikom. Nieumarli " to ekranizacja książki "Powroty zmarłych" Johna Ajvide Lindqvista , autora niezwykłego "Wpuść mnie", na bazie którego Tomas Alfredson nakręcił w 2008 roku arcydzielny horror " Pozwól mi wejść ". O ile tamten film (i książka) stanowił jedno z najciekawszych spojrzeń na tematykę wampiryzmu we współczesnej kulturze, o tyle " Nieumarli " są być może najbardziej frapującym portretem zombie od czasów " Świtu żywych trupów ". Zamiast krwawej walki dostajemy bowiem przejmującą żałobę, a zamiast gore – smutek.Obsypany laurami na festiwalu w Berlinie folkowy dramat znanych z " Widzę, widzę " i " Domku w górach Agnes ( Anja Plaschg , znana z projektu muzycznego Soap&Skin, odpowiedzialna także za muzykę do filmu) bierze ślub. Nic nie układa się jednak po jej myśli – mąż nie jest nią zbyt zainteresowany, teściowa krytykuje ją na każdym kroku, a kredyt, który para wzięła na zakup domu, wydaje się przewyższać możliwości finansowe nowożeńców. Agnes szybko popada w depresję. Ponieważ jednak znajdujemy się na austriackiej wsi sprzed blisko trzech stuleci, wszyscy myślą, że opętał ją diabeł.Choć za " Kąpiel diabła " odpowiadają wspomniani wyżej Franz i Fiala, ich najnowszy film trudno byłoby jednoznacznie nazwać horrorem. To raczej doskonale udokumentowany historycznie folkowy dramat, który pozwala widzom wczuć się w bohaterkę postawioną w sytuacji bez wyjścia – a przy okazji spojrzeć na realia życia naszych przodków (a w szczególności przodkiń) z zupełnie nowej perspektywy.◦ Białystok, Forum – 02.11◦ Częstochowa, Iluzja – 31.10◦ Lublin, Bajka – 25.10◦ Łódź, Charlie – 25.10◦ Łódź, EC1 – 31.10◦ Gdańsk, Spektrum◦ Gliwice, Amok – 31.10◦ Gryfino, Gryf – 2.11◦ Katowice, Światowid – 31.10◦ Kraków, Agrafka – 25.10◦ Kraków, Mikro – 30.10◦ Kraków, Paradox – 02.11◦ Olkusz, Zbyszek – 30.10◦ Oświęcim, OCK – 29.10◦ Poznań, Apollo – 30.10◦ Poznań, Pałacowe – 31.10◦ Pruszcz Gdański, Kino na Bursztynowym Szlaku – 31.10◦ Szczecin, Zamek – 31.10◦ Warszawa, Muranów – 31.10◦ Wadowice, Centrum – 31.10◦ Wrocław, KNH – 1.11 + 2.11◦ Żywiec, Janosik – 2.11