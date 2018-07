Marcia Gay Harden w netfliksowym remake'u francuskiej "Pustki"

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



) dołączyła do obsady filmu "Point Blank". Wcześniej angaż otrzymali Frank Grillo Obraz jest remakiem francuskiego filmu z 2010 roku w Polsce znanym pod tytułem. Bohaterem oryginału był Samuel, pielęgniarz pracujący w paryskim szpitalu. Niespodziewanie jego ciężarna żona zostaje porwana sprzed jego oczu. Porywacze dają mu trzy godziny. By odzyskać żonę, musi wydostać ze szpitala mężczyznę znajdującego się pod policyjnym nadzorem.W nowej wersji Mackie wcieli się w pielęgniarza, a Grillo będzie rannym mężczyzną. Za kamerą stanie Joe Lynch ). Autorem scenariusza jest Adam G. Simon ).Budżet wynosi 12 milionów dolarów. Całość powstanie dla platformy Netflix.Będzie to drugi remake. Wcześniej bowiem własną wersję -- nakręcili Koreańczycy.