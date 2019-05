Marcia Gay Harden w ekranizacji "Drwali" Annie Proulx

Getty Images © Roy Rochlin



) dołączyła do obsady. Wcześniej angaż otrzymali David Thewlis będzie serialową ekranizacją powieści Annie Proulx "Drwale". Projekt powstaje dla stacji National Geographic.Pod koniec XVII wieku dwóch młodych mężczyzn bez grosza przy duszy, René Sel and Charles Duquet, przybywa do Nowej Francji. Wiążą się z feudałem i w zamian za ziemię trudnią się drwalnictwem. René nie jest w stanie rozliczyć się z właścicielem lasu. Zostaje zmuszony do poślubienia kobiety plemienia Mikmaw. Jego potomkowie żyją pomiędzy dwiema wrogimi kulturami. Charles, przebiegły i bezlitosny, ucieka przed panem feudalnym, zaczyna handlować futrami, a następnie wznawia przedsiębiorstwo drzewne.