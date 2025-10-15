Marka "Assassin’s Creed" bez szefa

Reżyser "Assassin’s Creed III" odszedł z Ubisoftu

Ubisoft jest w trakcie wprowadzania szeroko zakrojonych zmian wewnętrznych. Jedną z nich jest wydzielenie firmy, która ma zająć się rozwijaniem takich marek jakStudio to, które powstała we współpracy z chińskim Tencent, rozpoczęło działalność dwa tygodnie temu. Côté nie był w jego kierownictwie. Na czele Vantage Studios stoją Christophe Derennes i Charlie Guillemot.Marc-Alexis Côté spędził w Ubisofcie ponad dwie dekady. W tym czasie był jednym z reżyserów gryoraz reżyserem kreatywnym. Od 2022 roku odpowiadał za całą markę "Assassin’s Creed", czego efektem było m.in. wejście we współpracę z platformą Netflix, dla której powstanie serial inspirowany serią.