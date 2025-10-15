Newsy Gry Marka "Assassin’s Creed" bez szefa
Zmiany, zmiany, zmiany. Z Ubisoftem żegna się Marc-Alexis Côté. Jest to efekt zmian związanych z reorganizacją growego giganta i rozpoczęciem działalności przez Vantage Studios.

Ubisoft jest w trakcie wprowadzania szeroko zakrojonych zmian wewnętrznych. Jedną z nich jest wydzielenie firmy Vantage Studios, która ma zająć się rozwijaniem takich marek jak "Assassin’s Creed", "Rainbow Six" i "Far Cry".

Studio to, które powstała we współpracy z chińskim Tencent, rozpoczęło działalność dwa tygodnie temu. Côté nie był w jego kierownictwie. Na czele Vantage Studios stoją Christophe Derennes i Charlie Guillemot.

Marc-Alexis Côté spędził w Ubisofcie ponad dwie dekady. W tym czasie był jednym z reżyserów gry "Assassin’s Creed III" oraz reżyserem kreatywnym "Assassin's Creed Syndicate". Od 2022 roku odpowiadał za całą markę "Assassin’s Creed", czego efektem było m.in. wejście we współpracę z platformą Netflix, dla której powstanie serial inspirowany serią.

