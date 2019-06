Marvel raz jeszcze spróbuje wprowadzić Inhumans do MCU?

Portal We Got This Covered podaje, że dotarł do źródeł w Marvel Studios, które twierdzą, że w wytwórni mówi się o ponownym wykorzystaniu Inhumans. Oczywiście nie ma tu mowy o powrocie do tego, co widzieliśmy w serialu z 2017 roku, a o reboocie.Przypomnijmy, że Marvel Studios od dłuższego czasu planowało wprowadzić ekipę do MCU. Pierwotnie szykowane było kinowe widowisko, które miał trafić do kin pod koniec trzecie fazy. Jego scenariusz przygotował Joe Robert Cole ). Ostatecznie jednak projekt został skasowany w 2016 roku.Marvel jednak nie zamierzał wtedy zrezygnować z Inhumans. Razem ze stacją ABC wytwórnia zaczęła prace nad serialem, który jednak nie miał nic wspólnego z fabułą przygotowaną przez Cole'a . Serial szykowany był na wielkie wydarzenie, a odcinek pilotowy pokazywany był nawet w kinach IMAX. Niestety fani nie zostawili na projekcie suchej nitki. Do dziśuważani są za największą porażkę Marvela. Serial został skasowany po jednym sezonie.WGTC twierdzi jednak, że studio nie zamierza rezygnować z Inhumans i raz jeszcze spróbuje wprowadzić ich do MCU. Portal nie wie jednak, czy powróci koncepcja widowiska kinowego, czy może jednak zobaczymy kolejny serial. Nie jest też jasne, kiedy projekt ujrzy światło dzienne.Inhumans są efektem eksperymentów przeprowadzanych przez Kree na pierwszych osobnikach z gatunku Homo sapiens. Powstałe istoty stworzyły własną, wysoce zaawansowaną technologicznie cywilizację, której członkowie posiadają również parapsychiczne umiejętności. Po raz pierwszy ich miasto Attilan wspominane jest w komiksie "Captain America" w 1941 roku. Pierwsze oficjalne pojawienie się Inhumans nastąpiło jednak dopiero w 1965 roku w komiksie "Fantastic Four".