Mateusz Damięcki rozwiązał "Prostą sprawę"? Pierwszy sezon już w CANAL+ online

"Prosta sprawa" – zwiastun

"Prosta sprawa" – opis fabuły





Kiedy bohater serialu CANAL+ przyjeżdża do Jeleniej Góry, by oddać pieniądze przyjacielowi, nie spodziewa się, że na miejscu trafi na trop grubej lokalnej afery i z marszu wpadnie w sam środek gry o najwyższą stawkę. Bezimienny grany przez Mateusza Damięckiego ponad swoje bezpieczeństwo stawia jednak honor i lojalność, bez wahania idzie więc na zderzenie z – jak się okazuje – lokalną mafią.Potem robi się już tylko ciekawiej. Na scenę wchodzą nowi bohaterowie, a stawka rośnie z odcinka na odcinek. Czy Czacha grany przez Mateusza Kmiecika to tylko zwykły zbir? Czym tak naprawdę przeraża niepozorny szef mafii Piotra Adamczyka ? I czy pogrążona w żałobie Gawełek Izabeli Kuny czymś nas zaskoczy? Zdradzić możemy tyle, że nikt nie jest tu do końca tym, kim się na początku wydaje. Wojciech Chmielarz , autor książkowego oryginału pod tym samym tytułem, tak opisuje swojego tajemniczego bohatera granego przez Mateusza Damięckiego:. Gdzie zdobył to profesjonalne wyszkolenie i co go właściwie niesie? Ostatnie odcinki w końcu przynoszą satysfakcjonujące odpowiedzi.– mówił o serialu reżyser Cyprian T. Olencki I trzeba przyznać, że strzelaniny, pościgi i efektowne sceny walki są w serialowej Jeleniej Górze codziennością. Z jednej strony mamy tu więc widowiskową akcję, a z drugiej – zachwycające piękno milczących karkonoskich gór. Skojarzenia ze skonfliktowanym światem wewnętrznym Bezimiennego są jak najbardziej uzasadnione. Prosta sprawa " to historia o długu, sprawiedliwości i honorze. O walce dobra ze złem. Historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.