Megan Fox będzie relacjonować wojnę w Korei

Getty Images © Theo Wargo



) zagra w południowokoreańskiej produkcjiFilm opowie o kulisach operacji Jangsa, która okazała się kluczem do zwycięstwa sił ONZ w trakcie bitwy o Inczon. Doszło do niej we wrześniu 1950 roku podczas wojny koreańskiej. Fox wcieli się w Marguerite Higgins - korespondentkę wojenną, która relacjonowała konflikt w Korei dla redakcji "New York Herald Tribune". W 1951 roku jako pierwsza kobieta w historii otrzymała nagrodę Pulitzera za zagraniczne reportaże.Na ekranie pojawią się również Kim Myung-min Choi Min-ho . Reżyseruje Kwak Kyung-taek