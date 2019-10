Miś Yogi, Kapitan Grotman i inni w ofercie HBO Max

We wtorek WarnerMedia ogłosiło publicznie ofertę i cenę swojej nowej platformy streamingowej, HBO Max. Wśród nowych tytułów znalazł się serial animowanyProjekt bazować będzie na postaciach stworzonych przez studio Hanna-Barbera. Zobaczymy nowe przygody Misia Yogi, Boo-Boo, pieska Augie i jego taty, Kapitana Grotmana i wielu innych znanych i lubianych bohaterów. Producentem wykonawczym został C.H. Greenblatt ).Kolejną nowością dla dzieci będzie też. Będzie to serial hybrydowy (łączący grę aktorów z animacją) produkowany przez Roberta Zemeckisa . Bohaterem jest Mac, który zaczyna widzieć animowane postacie. Pomagają mu one w zmaganiach z codziennością.HBO Max potwierdziło również projekt, o którym pisaliśmy wcześniej, czyli. Będą to nowe przygody Królika Bugsa, Kaczora Duffy'ego i innych postaci Looney Tunes. Na platformie pojawi się 80 11-minutowych odcinków.Wszystkie projekt realizowane są we współpracy z Warner Bros. Animation.HBO Max wystartuje w Stanach w maju. Kosztować będzie 14,99 dolarów/miesiąc. Dotychczasowi klienci HBO i AT&T otrzymają platformę za darmo.