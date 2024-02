Ta plotka rozgrzała Internet. Michael Fassbender w "Nieśmiertelnym"

Michael Fassbender w "Nieśmiertelnym". Kogo ma zagrać?

Getty Images © Juan Naharro Gimenez



Michael Fassbender wrócił do kina

Posłucha podcastu o filmie "Zabójca"

Otóż Richtman twierdzi, że Fassbender prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady widowiska fantasy. To reboot kultowegoW oryginalne nosił on imię Kurgan i grał go Clancy Brown . Richtman twierdzi, że rola, którą może otrzymać Fassbender , to "mongolski wojownik".Twórca sukcesu cyklupodpisał niedawno umowę z wytwórnią Lionsgate, na mocy której ma rozwijać nie tylko film, ale całe uniwersum zarówno na dużym, jak i na małym ekranie.Oryginalnytrafił na ekrany w 1986 roku. Film wyreżyserował Russell Mulcahy , a główne role zagrali Christopher Lambert Clancy Brown . To opowieść o szkockim wojowniku, który okazuje się jednym z tzw. nieśmiertelnych - ludzi, których nie można w zwyczajny sposób zabić. Walczą oni ze sobą w odwiecznej rozgrywce o mityczną nagrodę. Zdobędzie ją ten, który pozostanie ostatnim żyjącym nieśmiertelnym.dał początek ekranowej serii, w skład której wchodzą filmy i seriale.Po filmie Michael Fassbender postanowił odpocząć od kina.W tym czasie zajął się innymi swoim pasjami. W ubiegły roku powrócił i to od razu w dwóch filmach. Pierwszym był nakręcony przez Taikiego Waititiego o trenerze najgorsze narodowej drużyny piłki nożnej na świecie.Drugim był film Davida Finchera To ekranizacja komiksu, w której Fassbender zagrał tytułowego płatnego zabójcę wpadającego w poważne tarapaty.