Newsy Seriale Adam Driver w nowym serialu reżysera "Dojrzewania"
Seriale

Adam Driver w nowym serialu reżysera "Dojrzewania"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Rabbit%2C+Rabbit%22%3A+Adam+Driver+w+serialu+platformy+Netflix.+Za+kamer%C4%85+re%C5%BCyser+%22Dojrzewania%22-163658
Adam Driver w nowym serialu reżysera &quot;Dojrzewania&quot;
źródło: materialy promocyjne
Adam Driver zagra główną rolę w serialu sensacyjnym Netfliksa "Rabbit, Rabbit". Za kamerą stanie Philip Barantini, reżyser bodaj najgłośniejszej produkcji telewizyjnej tego roku, "Dojrzewania".  

"Rabbit, Rabbit": co wiemy o serialu?



Showrunnerem i scenarzystą "Rabbit, Rabbit" jest Peter Craig mający w swoim CV takie głośne tytuły jak "Batman", "Miasto złodziei" oraz "Top Gun: Maverick". Jego nowy serial stał się ponoć przedmiotem zażartej rywalizacji między platformami streamingowymi.  

GettyImages-1830951075.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth


"Rabbit, Rabbit" opowie historię zbiegłego więźnia, który - osaczony przez organy ścigania na parkingu dla ciężarówek - bierze zakładników, próbując wynegocjować swoją wolność. Sytuacja szybko przeradza się w niekontrolowany eksperyment społeczny. Do akcji wkracza bowiem wyszkolony w zakresie tzw. taktycznej empatii doświadczony negocjator FBI, który prowadzi z kryminalistą psychologiczny pojedynek. 

Filmografię Drivera zamyka tegoroczny zdobywca Złotego Lwa w Wenecji, "Father, Mother, Sister, Brother" w reżyserii Jima Jarmuscha. Do najbardziej znanych filmów z udziałem aktora należą trylogia "Gwiezdne wojny", "Historia małżeńska", "Paterson", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" oraz "Dom Gucci".  

"Zwiastun serialu "Dojrzewanie"



Powiązane artykuły Philip Barantini

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

Amazon zwalnia 14 tysięcy pracowników. Ofiarą gra "New World"

Pokaz filmu "Constantine" już dziś w kinie Iluzjon o godz. 20:00

1 komentarz
Filmy

Oryginał inspirował "Indianę Jonesa". Ona zagra w remake'u

20 komentarzy
VOD Seriale

Jak bardzo serial "Lanterns" będzie czerpał z komiksów DC?

6 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE: Cztery kolejne tytuły Konkursu Głównego

2 komentarze

Warsaw SerialCon: Gwiazda "Gry o tron” po raz pierwszy w Polsce!

VOD Filmy

Dennis Quaid w świątecznym hicie Netfliksa

1 komentarz