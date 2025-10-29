Adam Driver w nowym serialu reżysera "Dojrzewania"

Adam Driver zagra główną rolę w serialu sensacyjnym Netfliksa "Rabbit, Rabbit". Za kamerą stanie Philip Barantini, reżyser bodaj najgłośniejszej produkcji telewizyjnej tego roku, "Dojrzewania".
"Rabbit, Rabbit": co wiemy o serialu?
Showrunnerem i scenarzystą "Rabbit, Rabbit" jest Peter Craig
mający w swoim CV takie głośne tytuły jak "Batman
", "Miasto złodziei
" oraz "Top Gun: Maverick
". Jego nowy serial stał się ponoć przedmiotem zażartej rywalizacji między platformami streamingowymi.
"Rabbit, Rabbit" opowie historię zbiegłego więźnia, który - osaczony przez organy ścigania na parkingu dla ciężarówek - bierze zakładników, próbując wynegocjować swoją wolność. Sytuacja szybko przeradza się w niekontrolowany eksperyment społeczny. Do akcji wkracza bowiem wyszkolony w zakresie tzw. taktycznej empatii doświadczony negocjator FBI, który prowadzi z kryminalistą psychologiczny pojedynek.
Filmografię Drivera
zamyka tegoroczny zdobywca Złotego Lwa w Wenecji, "Father, Mother, Sister, Brother
" w reżyserii Jima Jarmuscha
. Do najbardziej znanych filmów z udziałem aktora należą trylogia "Gwiezdne wojny
", "Historia małżeńska
", "Paterson
", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman
" oraz "Dom Gucci
".
