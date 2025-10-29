Jason Statham i Guy Ritchie szykują kolejny wspólny film!

W styczniu 2026 roku mają rozpocząć się zdjęcia do filmu sensacyjnego "Viva La Madness". Będzie to szósty wspólny projekt duetu Guy Ritchie/Jason Statham.
"Viva La Madness": Ritchie i Statham znowu w akcji
"Viva La Madness" to ekranizacja wydanej w 2011 roku powieści J.J. Connolly'ego
, która jest kontynuacją jego książki "Layer Cake" (w 2004 na jej podstawie Matthew Vaughn
nakręcił "Przekładaniec
" z Danielem Craigiem
). Statham
kupił prawa do "Viva La Madness" ponad dekadę temu. Pierwotnie planował przenieść ją na ekran w formie serialu.
W "Viva La Madness" anonimowy bohater przebywa samotnie na Karaibach, tęskniąc za przestępczym życiem. Niestety, w rodzinnej Wielkiej Brytanii wciąż jest poszukiwanym człowiekiem. W końcu łączy siły z parą londyńskich gangsterów.
Filmowe "Viva La Madness" nie będzie w żaden sposób powiązane z "Przekładańcem
" ani żadną inną adaptacją twórczości Connoly'ego. Ritchie
nie tylko stanie za kamerą. Napisał również scenariusz, a także piastuje stanowisko jednego z producentów.
Reżyser współpracuje ze Stathamem
od ponad ćwierć wieku. Pierwszym filmem, który razem zrobili, były "Porachunki
". W kolejnych latach panowie nakręcili "Przekręt
", "Revolver
", "Jednego gniewnego człowieka
", a także "Grę fortuny
".
