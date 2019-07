Milion widzów zobaczyło już w Polsce "Króla Lwa"

Firma dystrybucyjna Disney Polska poinformowała, że po tygodniu od premiery na koncieznajduje się już milion sprzedanych biletów.Oznacza to, że od poniedziałku do czwartku widowisko Disneya obejrzało pół miliona widzów. Jak myślicie, jaki będzie finałowy rezultat filmu w polskich kinach? Nasprzedano u nas blisko trzy miliony biletów.Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu – królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat – Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, Mufasy, bierze sobie do serca swoje królewskie przeznaczenie. Z pomocą dwójki nowopoznanych przyjaciół zamierza odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości.