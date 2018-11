Mniej filmów Paramountu w kinach, więcej na Netfliksie

Paramount Pictures - studio, które dopiero zaczyna wychodzić na prostą po kilku słabych latach i serii kosztownych porażek w box offisie - ma nowy sposób na bezpieczne zarabianie pieniędzy. Podpisało właśnie umowę o współpracy z platformą Netflix.Na mocy tej umowy Paramount wyprodukuje sporo filmów, które trafią wyłącznie na platformę Netflix. W ten sposób studio może odważniej rozwijać swoją bibliotekę bez obaw, że tytuły nie sprzedadzą się w kinach zgodnie z oczekiwaniami generując straty.Jest to zacieśnienie współpracy, którą Paramount już wcześniej miało z Netfliksem. Przypomnijmy, że studio sprzedało w 2018 roku platformie dwa tytuły wcześniej planowane do kinowej dystrybucji:(za 50 mln dolarów, przy budżecie w wysokości 45 mln) i(w tym przypadku bez Chin, Kanady i USA, gdzie obraz wszedł do kin).