Mocna ofensywa Nintendo - kultowa gra z PC z datą premiery!

10 najciekawszych zapowiedzi z Indie World:

Chociaż podzespoły nie są mocną stroną konsoli Nintendo, to jednak trzeba przyznać, że Switch jest idealnym sprzętem do ogrywania gier mniejszych twórców. Z tego powodu każdy Indie World to dla mnie, fana "indyków", małe święto. Wyczekuję każdego z nich z zapartym tchem, licząc, że może tym razem dostaniemy więcej informacji o tytułach lepiej skrojonych pod moc konsoli. Podczas trwającego ponad 25 minut pokazu przedstawionych zostało wiele produkcji. Pozwoliłem sobie wybrać wpośród nich dziesięć najciekawszych.10. Dordogne - Premiera: Wiosna 20239. Once Upon a Jester - Premiera: 09.11.20228. Coffee Talk Episode 2 - Premiera: Wiosna 20237. World of Horror - Premiera: Wiosna 20236. A Little To The Left - Premiera: 09.11.20225. Have a Nice Death - Premiera: 09.11.20224. Pepper Grinder - Premiera: 20233. Inscryption - Premiera: 01.12.20222. Rogue Legacy 2 - Premiera: 09.11.20221. Sports Story - Premiera: Grudzień 2023A jakie gry przykuły Waszą uwagę? Podzielcie się swoimi wyborami w komentarzu!