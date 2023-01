Był Wolverine'em w Marvelu. Teraz spotka Człowieka-Koalę. Oto zwiastun

O serialu "Koala Man"

Zwiastun serialu "Koala Man"

W przyszłym tygodniu na platformie Hulu (w Polsce na Disney+) zadebiutuje australijski serial animowany " Koala Man ". Z tej okazji do sieci trafił zwiastun.Za serial " Koala Man " odpowiada Michael Cusack , który jednocześnie podkłada głos głównemu bohaterowi. W obsadzie są też m.in. Hugh Jackman Bohaterem " Koala Man " jest Kevin. Mężczyzna w średnim wieku, ojciec rodziny i zamaskowany bohater, choć większość zna jego sekretną tożsamość. Jego jedyną supermocą jest paląca potrzeba przestrzegania zasad i gaszenia w zarodku drobnych przestępstw w Dapto. Na pozór mieszka na typowym australijskim przedmieściu, a jednak siły zła - zarówno te kosmiczne jak i stworzone przez człowieka - czają się, by zaatakować niczego niepodejrzewających mieszkańców. Aby wypełnić swoją misję utrzymania porządku w Dapto, Koala Man często sięga po pomoc swojej sfrustrowanej rodziny. Zrobi wszystko, by powstrzymać geniuszy zła, potwory z koszmarów i palantów, którzy nie pilnują kalendarza wywozu śmieci.