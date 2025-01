Na co do kina? Top 5 najgorętszych premier lutego 2025

TOP: 5 najgorętszych premier lutego 2025

O filmie "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

O filmie "Daaaaaali!"

O filmie "Nosferatu"

O filmie "Nasienie świętej figi"

O filmie "Emilia Pérez"

Wielkimi krokami zbliża się 97. gala rozdania Oscarów. Wśród lutowych premier znajdziecie produkcje, które walczą o nagrody: m.in. " Emilię Pérez " i " Nasienie świętej figi ”. Ale to nie wszystko. Będzie też coś dla fanów widowisk o superbohaterach i absurdalnych komedii. Oto top 5 premier lutego 2025:W nowym filmie Marvel Studios "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" w rolę Kapitana wciela się Anthony Mackie . Sam Wilson alias Falcon, którego Mackie gra w MCU, oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki w finale serialu " Falcon i Zimowy żołnierz ". Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (marvelowski debiut Harrisona Forda ), Sam trafia w sam środek międzynarodowego kryzysu. Musi udaremnić ogólnoświatowy spisek i powtrzymać jego pomysłodawcę, zanim cały świat stanie w ogniu.Przed młodą francuską dziennikarką nie lada wyzwanie. Ma przeprowadzić wywiad z człowiekiem o niezwykłym umyśle, ogromnym talencie i... jeszcze większym ego. Mowa o słynnym hiszpańskim malarzu, czołowym surrealiście Salvadorze Dalím (w którego rolę wciela się nie jeden, a kilku cenionych francuskich aktorów). Nie będzie to proste zadanie dla stawiającej pierwsze kroki w zawodzie Judith ( Anaïs Demoustier ), zwłaszcza że jej ekscentryczny rozmówca od samego początku nie ułatwia sprawy. Co chwilę zmienia zdanie, nie mogąc się zdecydować, czy w ogóle ma ochotę na wywiad. A jeśli już, to w zupełnie innej niż początkowo planowana formule.XIX wiek. Ellen ( Lily-Rose Depp ) żyje w niewielkim niemieckim miasteczku ze swoim mężem Thomasem ( Nicholas Hoult ). Chcąc zapewnić rodzinie byt, mężczyzna przyjmuje zlecenie pracy w odległej Transylwanii. Pod jego nieobecność kobietę prześladują koszmary, w których poślubia Śmierć. Na pomoc zostaje wezwany profesor Albin Eberhart von Franz ( Willem Dafoe ) – odrzucony przez świat nauki ekscentryk. Wierzy on, że Ellen znalazła się pod urokiem Nosferatu ( Bill Skarsgård ) – wampira.Dwie dorastające siostry na co dzień zajmują się szkołą, przyjaciółmi i domowymi obowiązkami. Wszystko się zmienia, gdy ich ojciec niespodziewanie awansuje na sędziego śledczego. Wraz z finansowymi korzyściami i awansem społecznym, pojawiają się nowe zasady i obowiązki. Ich surowość i restrykcyjność budzi w dziewczynach sprzeciw. Atmosfera w domu gęstnieje, a sytuacja dodatkowo się pogarsza się, gdy znika służbowa broń ojca. Z dnia na dzień cała rodzina znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.Niedoceniana prawniczka Rita ( Zoe Saldana ) otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. Zleceniodawcą jest narkotykowy baron Manitas, dla którego ma zorganizować formalności związane ze zmianą płci. Bohaterka przyjmuje ofertę i znakomicie radzi sobie z realizacją zadania, w trakcie którego spotyka na swojej drodze tytułową Emilię Pérez ( Karla Sofía Gascón ). Kobieta jest całkowitym przeciwieństwem Manitasa. To pełna empatii, charyzmatyczna filantropka walcząca o Meksyk bez przemocy. Czy jednak da się wymazać krwawą przeszłość?