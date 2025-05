"GTA VI" nadchodzi – co już wiemy o fabule, mapie i rozgrywce?

Data premiery "GTA VI"

Bohaterowie "GTA VI" (Jason i Lucia)

Lucia Caminos – pierwsza grywalna bohaterka kobieca w historii serii GTA – na oficjalnym zrzucie ekranu z "GTA VI”.

Fabuła "GTA VI"

Mapa i setting – Vice City oraz stan Leonida

Gang motocyklistów na drodze w hrabstwie Ambrosia – jednej z fikcyjnych lokacji w stanie Leonida (oficjalny zrzut ekranu z "GTA VI"). Vice City i okolice mają tętnić życiem w najdrobniejszych detalach.

Rozgrywka i mechaniki "GTA VI"

Platformy docelowe "GTA VI"

Oficjalne materiały – zwiastuny i zapowiedzi

Zobacz zwiastun "GTA VI"

Podsumowanie

Po długim okresie spekulacji Rockstar wreszcie podał konkretną datę premiery. " Grand Theft Auto VI " zadebiutuje 26 maja 2026 roku. Informacja została oficjalnie ogłoszona 2 maja 2025 r. na stronie Rockstar Newswire wraz z przeprosinami za przedłużone oczekiwanie. "” – napisał Rockstar w komunikacie do fanów. Początkowo wielu spodziewało się debiutu gry pod koniec 2025 roku, jednak twórcy poprosili o dodatkowy czas, by dopracować projekt. “” – zapewniła firma, podkreślając, że chce dostarczyć grę najwyższej jakości. Premiera została więc przesunięta na maj 2026, a wydawca Take-Two w pełni poparł decyzję Rockstar, dając studiu czas na dopieszczenie szczegółów.Warto dodać, że " GTA VI " trafi najpierw na konsole nowej generacji. Oficjalnie zapowiedziano wersje na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S . Na materiałach promocyjnych próżno szukać logotypów starszych konsol – gra powstaje z myślą o podzespołach obecnej generacji. A co z PC? Rockstar nie potwierdził jeszcze wersji na komputery osobiste, lecz patrząc na historię serii (" GTA V " czy " Red Dead Redemption 2 "), można założyć, że edycja PC pojawi się w późniejszym terminie. 26 maja 2026 roku " GTA VI " będzie jednak dostępne wyłącznie na PS5 i Xbox Series X|S.Seria Grand Theft Auto po raz pierwszy umożliwi pokierowanie dwójką protagonistów. W " GTA VI " głównymi bohaterami zostali Jason Duval oraz Lucia Caminos – para młodych przestępców, których losy splatają się w słonecznym południowym stanie USA. Co ważne, Lucia jest pierwszą grywalną kobietą w historii głównej serii GTA, co wzbudziło spore zainteresowanie fanów. Rockstar kreśli wyraziste portrety obojga postaci, a oficjalne opisy zdradzają rąbka tajemnicy o ich charakterach i przeszłości.Jason Duval to typ człowieka, który "”. Według oficjalnej charakterystyki Jason wychowywał się pośród drobnych rzezimieszków i oszustów, a w młodości nawet zaciągnął się do wojska, próbując uciec przed kłopotami wieku nastoletniego. Ostatecznie jednak wylądował na Florydzie (Keys), gdzie robi to, co umie najlepiej – pracuje dla lokalnych przemytników narkotyków. Pozostaje człowiekiem spragnionym "rajskiego życia", choć rzeczywistość ciągle rzuca mu kłody pod nogi. Spotkanie Lucii odmienia jego świat. Ich relacja może okazać się dla Jasona zbawieniem lub zgubą – czas pokaże.Lucia Caminos z kolei od dziecka musiała być wojowniczką. “” – zdradza Rockstar, podkreślając, że życie od początku wystawiało ją na ciężkie próby. Walka o przetrwanie rodziny zaprowadziła Lucię prosto do więzienia (Leonida Penitentiary), z którego wyszła cudem i dzięki łutowi szczęścia . Teraz, świeżo po opuszczeniu celi, Lucia obiecała sobie, że odtąd będzie działać z głową, by odmienić swój los. Jej marzeniem jest dostatnie życie, o jakim śniła matka odkąd uciekły razem z Liberty City – jednak Lucia nie zamierza poprzestać na marzeniach, tylko wziąć sprawy w swoje ręce. To twarda, zdeterminowana bohaterka, dla której sojusz z Jasonem może stać się szansą na wyrwanie z dotychczasowego świata – “”.Duet Jason-Lucia zapowiada się na elektryzujący. Rockstar nie określa wprost charakteru ich relacji, ale wiele wskazuje na inspirację słynnym kryminalnym duetem Bonnie i Clyde (młoda para kochanków na drodze zbrodni). Choć twórcy nie używają tych imion, sami opisują, że Jason i Lucia muszą polegać na sobie nawzajem, gdy los rzuca ich w sam środek niebezpiecznej afery kryminalnej. Ta dynamiczna dwójka protagonistów to serce " GTA VI " – gracze najpewniej będą mogli przełączać się między nimi swobodnie w trakcie rozgrywki (podobnie jak to miało miejsce w GTA V). Już teraz można powiedzieć, że Rockstar odważył się na powiew świeżości, wprowadzając pierwszy żeński główny charakter i skupiając fabułę na relacji dwojga bohaterów.Akcja " GTA VI " przenosi nas do słonecznego Vice City i okolic, gdzie Jason i Lucia wplątują się w mroczny świat przestępczy. Rockstar Games zarysowało punkt wyjścia historii następująco: “”. Oznacza to, że niewinne (pozornie) skok na kasę obraca się w katastrofę, a nasi bohaterowie trafiają na „ciemną stronę najjaśniejszego miejsca w Ameryce”. Innymi słowy – Vice City ukazuje swoje brutalne oblicze, gdy Jason i Lucia odkrywają szeroko zakrojony spisek przestępczy obejmujący cały stan Leonida. Będąc w samym centrum wydarzeń, zmuszeni są ufać sobie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek, jeśli chcą ujść z życiem.Rockstar nie zdradził na razie wielu szczegółów fabularnych poza tym wprowadzeniem. Wiemy jednak, że opowieść toczy się współcześnie (w przeciwieństwie do osadzonego w latach 80. " GTA: Vice City " – tutaj Vice City zobaczymy we współczesnym wydaniu). Zamiast neonowej nostalgii lat osiemdziesiątych, dostaniemy więc aktualne realia – ze smartfonami, internetem i aktualnymi problemami społeczno-politycznymi w tle. Twórcy obiecują największą, najbardziej immersyjną odsłonę serii, co sugeruje rozległą intrygę i wiele wątków pobocznych. Już teraz ujawniono kilka barwnych postaci drugoplanowych, które bohaterowie spotkają na swojej drodze.W Vice City działa np. Boobie Ike – lokalna legenda gangsterskiego półświatka, który dorobił się majątku na nieruchomościach, klubie ze striptizem i wytwórni muzycznej. Boobie sprawia wrażenie luzaka, ale w interesach jest bezwzględny – finansuje karierę młodego producenta muzycznego Dre’Quana, licząc na kolejny hit. Inną postacią jest Raul Bautista – doświadczony rabuś bankowy, który zawsze szuka odważnych wspólników gotowych zaryzykować dla dużej wygranej. Z kolei Brian Heder to podstarzały przemytnik narkotyków z czasów „złotej ery” przemytu na Florydzie – wciąż kręci lewe interesy w swojej stoczni i chętnie korzysta z usług młodszych, jak Jason. To tylko przykłady bohaterów niezależnych, którzy najpewniej odegrają istotne role w fabule " GTA VI ", nadając jej głębi i kolorytu. Możemy spodziewać się typowego dla Rockstar misz-maszu dramatyzmu i czarnego humoru – od dramatycznych ucieczek przed stróżami prawa, po satyryczne scenki komentujące amerykańską popkulturę. Fabuła " GTA VI " owiana jest jeszcze tajemnicą, ale już teraz zapowiada się historia o przestępczych aspiracjach, zdradzie, lojalności i walce o lepszy byt w świecie, gdzie rządzi pieniądz i bezwzględność.Rockstar oficjalnie potwierdził, że akcja " GTA VI " rozegra się w Stanach Zjednoczonych, w fikcyjnym stanie Leonida na południowym wybrzeżu. Najważniejszym miastem regionu będzie oczywiście legendarne Vice City – metropolia wzorowana na Miami, pełna palm, plaż i nocnych świateł neonów. To powrót do scenerii znanej z klasycznego " GTA: Vice City ", lecz w zupełnie nowym wydaniu: Vice City roku 2026 to nowoczesna, tętniąca życiem metropolia, którą zobaczymy z niespotykanym dotąd realizmem.Stan Leonida to odpowiednik południowej Florydy – oprócz miasta Vice City obejmuje także przyległe miasteczka, przedmieścia, wybrzeża i bagna. Na oficjalnej stronie gry pojawiły się wzmianki o konkretnych lokacjach, co daje obraz skali mapy. Gracze odwiedzą m.in. rozległe Keys (archipelag wysp na modłę Florida Keys), malownicze tereny parku narodowego Mount Kalaga, nadmorskie miasteczko Port Gellhorn, a także hrabstwo Ambrosia na prowincji . Nie zabraknie więc różnorodności – od gęstej miejskiej dżungli Vice City po małe miasteczka z biurami szeryfa i gangami motocyklowymi na drogach (jak na powyższym zrzucie). Na jednej z grafik widać szyld "Ambrosia County Sheriff’s Office", a kolumny motocyklistów sunące szosą, co wskazuje na obecność gangów i frakcji rywalizujących o wpływy poza wielkim miastem.Vice City samo w sobie zapowiada się spektakularnie. "” – jak pisze Rockstar – czekają na graczy. Ulice skąpane w neonie, kluby nocne, jachty przy molach, wieżowce na tle zachodzącego słońca – to wszystko zobaczymy w nowej jakości. Dzięki mocy konsol obecnej generacji mapa ma być największa i najbardziej szczegółowa w historii serii. Rockstar określa " GTA VI " jako "największą, najbardziej immersyjną ewolucję serii” , co sugeruje, że świat gry będzie ogromny i żywy. Oczekujemy cyklu dnia i nocy, realistycznej pogody (pewnie także huraganów czy burz tropikalnych, biorąc pod uwagę klimat Florydy) oraz bogatej fauny (w przeciekach mowa była o aligatorach i innych zwierzętach, co teraz wydaje się bardzo prawdopodobne patrząc na bagniste tereny Leonidy). Oficjalne screeny ukazują m.in. gęsty ruch uliczny, szczegółowe tekstury budynków i pojazdów, a nawet tak drobne elementy jak efekty oświetlenia neonów czy zniszczenia otoczenia. Możemy być pewni, że Vice City i okolice w " GTA VI " będą zapierać dech w piersiach, stanowiąc wciągającą piaskownicę do eksploracji.Choć Rockstar Games skąpi szczegółów dotyczących mechaniki rozgrywki, oficjalne informacje pozwalają nakreślić ogólny obraz. " GTA VI " pozostanie sandboksową grą akcji z otwartym światem, ale możemy spodziewać się szeregu usprawnień względem poprzednich części. Sam fakt posiadania dwóch głównych bohaterów sugeruje powrót mechaniki przełączania postaci (znanej z " GTA V "), być może w jeszcze płynniejszym wydaniu. Jason i Lucia to zgrany duet, więc niewykluczone, że niektóre misje będziemy rozgrywać w trybie kooperacji między nimi – np. jeden bohater odwraca uwagę, podczas gdy drugi dokonuje skoku. Na potwierdzenie szczegółów musimy jednak poczekać na kolejne materiały.Rockstar obiecuje jeszcze wyższy poziom realizmu i interaktywności świata. Celem twórców jest, by " GTA VI " ustanowiło nowe kreatywne standardy dla serii, branży i całej rozrywki. To odważna deklaracja, która sugeruje, że w grze pojawią się kolejne przełomowe rozwiązania. Bardzo możliwe, że studio zaimplementuje elementy, które sprawdziły się w " Red Dead Redemption 2 " (uważanej za szczytowe osiągnięcie Rockstar pod względem realizmu). Przykładowo rozbudowane napady mogą powrócić – nie jako proste misje, lecz skomplikowane, wieloetapowe skoki planowane z wyprzedzeniem (tak jak napady rabunkowe w "RDR2"). Wiele wskazuje na to, że sztuczna inteligencja NPC zostanie znacząco usprawniona – mieszkańcy Vice City mają reagować bardziej autentycznie na poczynania gracza, prowadzić własne życie i harmonogram dnia.Kolejnym obszarem, w którym " GTA VI " ma podnieść poprzeczkę, jest fizyka i destrukcja otoczenia. Na udostępnionych materiałach widać np. efektowne pościgi z przewracającymi się słupami i płotami, eksplozje samochodów czy strzelaniny pozostawiające ślady na budynkach. To sugeruje, że środowisko gry będzie mocniej podatne na działania gracza. Widać też bogactwo detali postaci – na jednym ze screenów Lucia trenuje na worku bokserskim, ociekając potem i pokazując ekspresję wysiłku. Z kolei modele broni i pojazdów wydają się niezwykle dopracowane, co zapowiada realistyczne doznania z strzelanin i jazdy. Być może doczekamy się nowych pojazdów (w tym łodzi i helikopterów – wszak Vice City to nadmorskie miasto) oraz możliwości ich modyfikacji.Mechanika gry z pewnością będzie ewolucją znanej formuły GTA: czeka nas swobodna eksploracja ogromnej mapy, misje fabularne popychające historię naprzód, mnóstwo misji pobocznych i aktywności (od klubów nocnych, przez zakupy i minigry, po zadania dla ekscentrycznych nieznajomych). Nie zabraknie też znanych elementów, takich jak poziomy recydywizmu (gwiazdki) i pościgi policyjne. Bardzo możliwe, że model działania policji zostanie usprawniony, by reakcje stróżów prawa były bardziej dynamiczne i realistyczne – tak sugerują fragmenty drugiego zwiastuna. Widać na nich intensywne obławy i wymiany ognia z udziałem helikopterów i radiowozów, co może wskazywać na bardziej agresywne AI policji.Podsumowując, w kwestii rozgrywki " GTA VI " ma być rozwinięciem najlepszych cech poprzedników przy jednoczesnym wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań. Twórcy skupiają się na dostarczeniu "najbardziej immersyjnego" doświadczenia, co oznacza, że gracze mają poczuć się jak w prawdziwym świecie Vice City. Dopóki Rockstar nie ujawni szczegółów (np. w zapowiedziach prasowych czy pokazach gameplayu), pozostaje nam bazować na ogólnych zapewnieniach. A te brzmią obiecująco – " GTA VI " ma ambicje przebić wszystko, co dotąd widzieliśmy w sandboksach akcji.Rockstar Games wyraźnie określił platformy, na które zmierza nowa odsłona serii. Grand Theft Auto VI powstaje wyłącznie z myślą o najnowszych platformach sprzętowych. Gra została zapowiedziana na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, co potwierdzono już na pierwszym trailerze i oficjalnej stronie. Logo PS4 czy Xbox One nigdzie się nie pojawia – to oznacza, że posiadacze konsol poprzedniej generacji niestety będą musieli dokonać upgradu, by zagrać w " GTA VI ". Taka decyzja była spodziewana, biorąc pod uwagę jak długo trwa produkcja gry oraz jak rozbudowany ma być jej świat. Nowa generacja konsol zapewni odpowiednią moc obliczeniową do udźwignięcia ogromnej mapy Vice City i Leonidy, zaawansowanej fizyki oraz zachwycającej grafiki.A co z wersją PC? Rockstar dotąd nie ogłosił oficjalnie edycji PC, skupiając się na rynku konsolowym. Jednakże tradycją studia jest wydawanie gier na komputerach z pewnym opóźnieniem. GTA V trafiło na PC prawie półtora roku po premierze konsolowej, podobnie Red Dead Redemption 2 pojawił się na PC rok później. Można zatem spodziewać się " GTA VI " na PC, ale dopiero jakiś czas po debiucie na PS5/XSX. Na razie jednak nie ma gwarancji – Rockstar milczy na ten temat, być może chcąc skupić uwagę na platformach, które zapewnią jednorodne doświadczenie online (np. GTA Online w nowej odsłonie prawdopodobnie też wystartuje tylko na nowych konsolach). W każdym razie w dniu premiery, 26 maja 2026, " GTA VI " będzie dostępne na PS5 i Xbox Series X|S, a inne platformy pozostają w sferze oczekiwań.Warto wspomnieć, że gra zapewne w pełni wykorzysta możliwości nowych konsol. Czas wczytywania powinien być minimalny dzięki szybkim dyskom SSD, a grafika może skorzystać z ray tracingu i rozdzielczości 4K. Być może pojawią się też funkcje unikalne – np. na PS5 adaptacyjne triggery kontrolera mogą oddawać odrzut broni lub opór pedału gazu, a haptyczne wibracje – dynamikę jazdy czy eksplozje. Szczegóły poznamy bliżej premiery, ale już teraz jasne jest, że " GTA VI " celuje w wykorzystanie pełnego potencjału nowoczesnego hardware’u.Rockstar Games bardzo oszczędnie dawkuje informacje o " GTA VI ", jednak na przestrzeni ostatnich lat otrzymaliśmy kilka ważnych komunikatów i materiałów wideo:– potwierdzenie prac nad grą: Po latach domysłów Rockstar oficjalnie ogłosił, że trwają prace nad kolejną odsłoną Grand Theft Auto. We wpisie na Rockstar Newswire firma przyznała, że „" GTA VI " jest aktywnie rozwijane”, prosząc fanów o cierpliwość i obiecując, że ujawni więcej szczegółów, gdy będzie gotowa. Była to pierwsza oficjalna wzmianka, która rozbudziła nadzieje graczy na rychłą zapowiedź.– zapowiedź pierwszego zwiastuna: Na dzień przed 25. rocznicą powstania Rockstar Games, studio niespodziewanie zapowiedziało nadejście trailera. "" – przekazano w mediach społecznościowych. Ten tweet rozgrzał internet do czerwoności (stał się jednym z najbardziej lubianych postów o grach w historii), potwierdzając, że pierwszy zwiastun " GTA VI " pojawi się na początku grudnia 2023.– Trailer 1: Zgodnie z obietnicą, Rockstar opublikował pierwszy oficjalny zwiastun " GTA VI ". Trwający około półtorej minuty film potwierdził setting Vice City oraz ujawnił dwójkę bohaterów w akcji. Trailer otwierał panoramiczny widok na Vice City, USA – błyszczące wieżowce na tle palm i plaż – po czym następowały dynamiczne ujęcia napadów, pościgów i scen z życia miasta. W trailerze zobaczyliśmy Jasona i Lucię podczas wspólnych akcji (m.in. napad na sklep oraz ucieczka przed policją). Pojawiły się też przebitki sugerujące rozmaite aktywności: wyścigi samochodowe ulicami neonowego Downtown, krokodyle czające się w bagnach, tańce w klubie, a nawet ujęcia sugerujące rozbudowane życie społeczności Vice City (np. protesty na ulicach i plażowe imprezy). Zwiastun #1 był swoistym teaserem – nie zdradzał wiele dialogów (poza kilkoma hasłami postaci w tle), ale potwierdził Bonnie i Clyde’owski klimat i nowoczesną oprawę " GTA VI ". Zwiastun zakończył się logo gry (stylizowane na różowo-niebieskie neony Vice City) oraz obietnicą, że gra pojawi się w 2025 roku. Co ważne, w tamtym momencie nie podano dokładnej daty – jedynie rok.– Trailer 2 i data premiery: Po długim milczeniu (prawie 1,5 roku od pierwszego trailera) Rockstar zaskoczył fanów ponownie. Na początku maja 2025 opublikowano drugi zwiastun " GTA VI ", a wraz z nim ogłoszono przesunięcie premiery na 26 maja 2026. Drugi zwiastun był dłuższy (ok. 3 minuty) i znacznie bardziej treściwy. Pokazano w nim więcej scen fabularnych – m.in. dialogi między Jasonem a Lucią, fragmenty napadu na bank, ucieczkę przez bagna Leonidy oraz migawki z różnych zakątków mapy. Trailer 2 ujawnił też całą paletę postaci pobocznych – widać było m.in. wspomnianego Boobiego Ike, grupę bikerów z gangu w htabstwie Ambrosia oraz tajemniczą postać w stroju klauna (być może czarny charakter?). Wszystko to okraszone było dynamicznym montażem akcji rodem z filmów Michaela Manna : strzelaniny na autostradzie, skok z motocyklu na jadący pociąg, eksplozje na jachcie i efektowne kraksy samochodów. Vice City zaprezentowano zarówno za dnia, jak i nocą – od słonecznych plaż po deszczowe ulice odbijające neony. Drugi zwiastun utwierdził fanów, że " GTA VI " będzie ogromne, piękne i pełne akcji. Co istotne, na końcu tego materiału po raz pierwszy pokazano konkretną datę premiery – 26.05.2026 – oficjalnie potwierdzając wcześniejsze komunikaty.• Materiały dodatkowe (grafiki i screeny): Równolegle z drugim zwiastunem Rockstar udostępnił serię oficjalnych screenshotów w wysokiej rozdzielczości. Opublikowano ponad 70 obrazków prezentujących postaci, pojazdy i lokacje z " GTA VI ". Gracze mogli przyjrzeć się z bliska modelom Jasona i Lucii (np. Lucia ćwicząca boks czy Jason celujący z broni), a także widokom Vice City (ulica Ocean Beach z neonami, panorama miasta nocą, wnętrze klubu Malibu) i zakątkom Leonidy (bagna z aligatorami, wioska rybacka na wyspach Keys, wnętrze więzienia). Te materiały potwierdziły imponujący skok graficzny – " GTA VI " wygląda olśniewająco na screenach, z fotorealistycznym oświetleniem i dbałością o detale. Obrazki te posłużyły mediom do jeszcze głębszej analizy świata gry. Dla fanów były natomiast kolejnym dowodem, że oczekiwanie do 2026 roku się opłaci.Rockstar znany jest z tego, że do samego końca trzyma asy w rękawie. Możemy więc spodziewać się, że w kolejnych miesiącach (być może na jesieni 2025 lub na początku 2026) pojawią się następne trailery bądź prezentacje fragmentów rozgrywki. Bardzo prawdopodobne jest również, że Rockstar uruchomi kampanię viralową na wzór poprzednich gier (np. fikcyjne strony firm z Vice City, konta postaci w mediach społecznościowych itp.). Jedno jest pewne – im bliżej premiery, tym więcej oficjalnych informacji otrzymamy. Na ten moment jednak powyższe fakty i materiały dają już całkiem pełny obraz tego, czego można się spodziewać po Grand Theft Auto VI Grand Theft Auto VI zapowiada się na ogromne przedsięwzięcie, które ma szansę przebić wszystko, co do tej pory widzieliśmy w grach z otwartym światem. Dzięki oficjalnym informacjom od Rockstar Games wiemy już całkiem sporo: gra przeniesie nas do rozbudowanego świata Vice City i stanie Leonida, pozwoli pokierować dwójką bohaterów (Jasonem i Lucią) uwikłanych w kryminalną intrygę, a jej premiera nastąpi w maju 2026 roku na konsolach nowej generacji. Rozgrywka ma być dopieszczona pod każdym względem – od realistycznej oprawy, przez nowoczesne mechaniki, po wciągającą fabułę. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne oficjalne wieści. Jak powiedział Strauss Zelnick, CEO Take-Two, Rockstar chce znów wyznaczyć kreatywne standardy dla całej branży . Wszystko wskazuje na to, że " GTA VI " faktycznie ma na to szansę. Jeśli oczekiwania się spełnią, czeka nas prawdziwie przełomowa odsłona – największa i najlepsza w historii Grand Theft Auto. Fanom pozostaje odliczać dni do premiery i raz po raz oglądać udostępnione zwiastuny oraz materiały, wyłapując kolejne smaczki ze świata przyszłego hitu Rockstara. Jedno jest pewne: w 2026 roku cała branża zatrzyma się na moment, by wkroczyć do Vice City – miasta grzechu, które dzięki " GTA VI " znów stanie się centrum growego wszechświata.