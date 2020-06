Nadrabiaj zaległości i odkrywaj produkcje Netflix z całego świata

Biblioteka Netflix to ogromna baza emocjonujących treści należących do różnych gatunków filmowych i pochodzących z odległych zakątków świata. Od czego zacząć? Jak znaleźć najlepsze tytuły? Gdzie szukać treści, które trafią w mój gust? Oto przewodnik, który pomoże w poruszaniu się po bibliotece i odkrywaniu kolejnych, fascynujących treści.Netflix stworzył dla swoich użytkowników system rekomendacji, który ułatwia odkrywanie treści dostosowanych do gustu użytkownika. Na początek, warto sprawdzić także możliwości opcji "Wyszukaj" i zapoznać się z kategoriami dostępnych w serwisie.Rekomendacje NetflixNetflix obserwując popularność poszczególnych tytułów, stworzył system rekomendacji, który zestawia proponowane tytuły dla każdego profilu. Na podstawie analizy historii oglądania, wystawianych ocen czy po prostu najczęściej wybieranych produkcji przez użytkowników o podobnym guście, serwis potrafi przefiltrować tysiące dostępnych materiałów i zasugerować te, które będą najbardziej zbliżone do preferencji właściciela profilu. Netflix widząc, jakie gatunki filmów dany użytkownik preferuje, jakich aktorów lubi, potrafi zaproponować inne podobne tytuły ze swojej szerokiej biblioteki treści. Aby sugerowane treści były jak najbardziej dopasowane i trafione, Netflix przygotowuje spersonalizowane rekomendacje także na podstawie godzin, w których dany użytkownik zazwyczaj znajduje się na platformie, urządzeń, które wybiera oraz ilości spędzonego czasu. W ten sposób w rekomendacjach pojawiają się treści dostosowane nie tyle pod względem preferencji, co też możliwości czasowych.Jak sprawdzić co Netflix proponuje? Przy tworzeniu konta lub dodawaniu nowego profilu, system prosi o wskazanie kilku ulubionych tytułów. Dzięki temu algorytmy Netflix mogą zacząć pracę i zaprezentować pierwsze sugestie. Z czasem odtwarzane treści będą "zastępować" podane na początku preferowane tytuły. Co istotne - wybór nie jest konieczny i można pominąć ten krok. Wówczas na stronie głównej serwisu ukaże się zróżnicowany zestaw popularnych filmów, seriali i programów.Przejrzyj filtry lub dostępne rzędyNetflix można przeglądać na wiele różnych sposobów. Jedną z opcji są "Filtry" filmów, seriali i programów. Jeżeli dany użytkownik nie jest pewny, co dokładnie obejrzeć, wystarczy wybrać opcję "Filmy", lub "Seriale i programy". Kategorie pokażą szeroki wybór produkcji z różnych gatunków. Jeżeli natomiast, widz ma ochotę na konkretny rodzaj czy klimat treści, może zawęzić zakres wyszukiwania, wybierając konkretny gatunek. Filtry znajdują się najczęściej u góry ekranu (na urządzeniach przenośnych i w witrynie internetowej) lub w menu pionowym (na telewizorze). Kolejną dostępną opcją jest przeglądanie rzędów na stronie głównej serwisu, gdzie można znaleźć np. kategorie "Nowości", "Komedie", "Dramaty", "Docenione przez krytyków". Rzędy sugerowanych tytułów wyświetlane w serwisie Netflix zależą od tego, co dany użytkownik ogląda, a miejsce wyświetlania ich, od tego jak często z niego się korzysta. Rzędy można wygodnie przewijać, aby zobaczyć więcej podobnych tytułów."Wyszukaj" - na podstawie wprowadzanych hasełDrugą metodą, która umożliwia samodzielne poznawanie biblioteki Netflix jest funkcja "Wyszukaj". To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy próbują znaleźć konkretny tytuł bądź dla tych, którzy lubią poczuć się jak Sherlock Holmes i odkrywać filmowe/serialowe "perełki". Opcja ta pozwala wyszukać produkcje za pomocą jednego hasła. Przykładowo, jeżeli naszą ulubioną aktorką jest Jennifer Aniston , wystarczy wejść w opcję "Wyszukaj" w prawym górnym rogu na stronie głównej serwisu i wpisać taką frazę. Serwis wówczas znajdzie produkcje z udziałem aktorki, które dostępne są na stronie, takie jak: " Kluseczka " czy " Zabójczy rejs ". Na tej samej zasadzie użytkownik może wyszukać inne produkcje, wpisując inne hasła, np nazwisko ulubionego reżysera, gatunek filmowy, jakość wideo jak "UHD" czy język. Tak więc, aby znaleźć polskie filmy i seriale dostępne na Netflix wystarczy wpisać podobne hasła jak "Filmy polskie" czy "Polskie filmy i seriale".