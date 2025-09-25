Nagrody PISF 2025 rozdane

Znamy laureatów 17 edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Nagród Specjalnych. Uroczysta gala odbyła się 24 września w Teatrze Muzycznym w Gdyni, podczas jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Laureatom i laureatkom zostały przyznane statuetki w następujących kategoriach: Nagroda w kategorii Kino
Kino Muza w Poznaniu Nagroda w kategorii Wydarzenie filmowe
I Forum bez barier. O kinie dostępnym Nagroda w kategorii Promocja polskiego kina za granicą
Światowa premiera filmu dokumentalnego "Gość
" na IDFA Nagroda w kategorii Krytyka filmowa
Marcin Stachowicz Nagroda w kategorii Książka o tematyce filmowej
"Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL" autorstwa Piotra Śmiałowskiego Nagroda w kategorii Edukacja filmowa
Warsztaty Nakręć się na przyszłość, vol. 2 Nagroda w kategorii Dystrybucja polskiego filmu
"Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa
" w reżyserii Elizy Kubarskiej Nagroda w kategorii Klub Filmowy
Dyskusyjny Klub Filmowy "Zamek" w Poznaniu Nagroda w kategorii Dostępność kultury filmowej
21. edycja Millennium Docs Against Gravity Film Festival Nagroda w kategorii Plakat filmowy
Plakat do filmu "Utrata Równowagi
" autorstwa Aleksandra Walijewskiego
Decyzją Kapituły ustanowiono również trzy Nagrody Specjalne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za szczególny wkład w upowszechnianie kultury filmowej na przestrzeni 20 lat
. Wśród nagrodzonych wyróżniono: Fundację Legalna Kultura, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty oraz Studio Munka – Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Kapituła, która wskazała najpierw nominowanych, a następnie laureatów, obradowała w składzie:
Kamila Dorbach – Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
Maciej Dominiak – Dyrektor i współtwórca Stowarzyszenia FILMFORUM;
Michał Kosiorek – Zastępca Dyrektora ds. projektów kulturalno-edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury;
Jola Myszka – współprowadząca poznańskie Kino Rialto;
Anna Ruszczyńska – Dyrektorka Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Anna Tatarska – dziennikarka filmowa i kulturalna;
Karolina Vysata – historyczka sztuki i kierowniczka działu dokumentacji Zachęty.
Kandydatów zgłaszać mogły instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.
Nagrody PISF
Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyszczególnienie osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek oraz ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.
Przyznawane są od 2008 roku. Zwycięzcy otrzymują statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
W tym roku, z okazji 20-lecia Ustawy o kinematografii oraz powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznano również Nagrody Specjalne, którym towarzyszy wyjątkowa statuetka oraz nagroda w wysokości 20 tysięcy złotych.
Statuetki zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Xavery Deskur.
Tegoroczną Galę poprowadziły wspólnie Anna Serdiukow oraz Magdalena Felis. Uroczystość uświetnił jubileuszowy koncert kameralny, podczas którego zaprezentowano wyjątkową partyturę aranżującą najsłynniejsze polskie motywy filmowe. Utwór został przygotowany przez uznanego kompozytora muzyki filmowej Bartosza Chajdeckiego
i wykonany przez wybitnych muzyków w składzie:
Andrzej Olewiński – gitara;
Wojciech Gumiński – gitara basowa, kontrabas;
Robert Rasz – perkusja;
Miłosz Oleniecki – pianino;
Jakub Miętła – akordeon;
Justyna Meliszek-Skrętkowska – wiolonczela;
Aleksandra Jarosińska – altówka;
Paulina Mastyło-Fałkiewicz – skrzypce;
Marta Zagańczyk – skrzypce.