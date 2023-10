Najdziwniejsze i najśmieszniejsze filmy na Halloween podczas 9. Splat!FilmFest

Zapnijcie pasy i usiądźcie wygodnie. Najstraszniejszy i najbardziej pokręcony festiwal filmowy w Polsce is back! Program 9. edycji Splat!FilmFest nie bierze jeńców. W tym roku znalazło się w nim ponad 30 pełnometrażowych produkcji z całego świata i 20 krótkich metraży. Niektóre z nich przyjechały do Polski prosto z najważniejszych festiwali, inne na Splat!FilmFest będą miały swoje europejskie, a nawet światowe premiery.Dziwne kino to specjalność Splat!FilmFest. Popisowa sekcja festiwalu STRASZNIE ŚMIESZNE skrywa w sobie same filmowe perełki spod lady – kino szokujące, krwawe i pełne absurdu.to horror komediowy, w którym morderczy (i słodki jednocześnie) leniwiec, w pierwszej kolejności wyrównuje rachunki z kłusownikiem, a potem ze światem. Zaczyna od żeńskiego akademika, którego ściany spłyną krwią. Z kolei w makabrycznej i histerycznie zabawnej komediigrupa filmowców-amatorów z ambicjami będzie musiała porzucić pracę na planie filmu porno, by odeprzeć atak zombie. Najpierw wypalą jednak wór marihuany. A po seansie wbijającego w fotel, hiszpańskiego(tytuł jest myląco nieszkodliwy) nie będziecie mogli wydusić z siebie słowa.W tej sekcji znajdzie się też pierwsza w historii festiwalu światowa premiera – horror drogi, w którym dwóch rozbitków życiowych postanawia dotrzeć na zgrupowanie juggalos, ale wybierają zły zjazd z autostrady i jadą prosto do piekła. Jednym z gości festiwalu będzie reżyser tego cuda – Nathan Tape W sekcji STRASZNIE ŚMIESZNIE nie możecie przegapić komedii, każącej widzom zweryfikować swoje przyjaźnie, ani poetyckiego horroru, w którym pewna wampirzyca-weganka zaprzyjaźni się z niedoszłą ofiarą. Wśród filmów must-see jest też południowokoreański horroropowiadający o małżeństwie, którego życie staje się koszmarem przez pozbawione kontroli lunatykowanie. Natomiast w antologii(stworzonej przez amerykańskie reżyserki jako szybka reakcja na głośne uchylenie wyroku w sprawie Roe kontra Wade przez amerykański Sąd Najwyższy) zobaczycie, jak będzie wyglądał świat, w którym kobiety zostaną pozbawione podstawowych praw. Zdradzimy od razu, że przerażająco.W kultowej sekcji WTF, w której jest jeszcze dziwniej, czekają same niespodzianki. Na tegorocznym Splat!FilmFest legendarna wytwórnia Troma zaprezentuje krwawą i przeraźliwie tanią komedię. Dzieło Heidi Moore , inspirowane twórczością ekscentrycznej ikony kontrkultury Johna Watersa , to sequel kultowego w wąskich kręgach hitu. I opowieść o drag-seryjnym mordercy-queen Slasherelli.jest niepoprawna politycznie, makabryczna i wypełniona naprawdę paskudnymi (ale wpadającymi w ucho!) piosenkami. W sekcji WTF znalazł się również zachwycający mockument– o byłej dziecięcej gwieździe, która próbuje reanimować swoją karierę. Ta jest jednak już dawno martwa. Dawno nie było w naszym programie filmu tak obscenicznego, a przy tym tak poruszającego.No i nie mogło w tej sekcji zabraknąć filmu nieprzewidywalnego mistrza absurdu – Quentina Dupieux . Tym razem bawi się kinem superbohaterskim, w którym grupka zmęczonych ratowaniem świata "Avengersów" jedzie na wakacje w jego doskonale surrealistycznym dziele –. Przy ognisku opowiadają sobie dziwaczne historie, a nad wszystkim czuwa ich szef – szczur ze ślinotokiem.9. Splat!FilmFest odbywa się w dniach 25–30 października w Warszawie (Kinoteka) i Wrocławiu (Kino Nowe Horyzonty). Więcej szczegółów dotyczących tegorocznego programu, a także informacje o biletach można znaleźć na stronie: www.splatfilmfest.com . Sponsorem 9. Splat!FilmFest jest FANTA a współfinansuje festiwal m.st. Warszawa.