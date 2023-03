Najlepsze filmy i seriale o gimnastyce. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Ariana ( Ana Golja ) to kolejna utalentowana zawodniczka, której kariera zostaje przerwana przez kontuzję. Wypadek samochodowy doprowadza ją do tytułowej decyzji, a miejsce gimnastyki w jej życiu zastępuje taniec. Oparta na katach historia po raz kolejny niesie ze sobą proste przesłanie - koniec pewnego etapu, mimo bolesnego rozstania, jest także początkiem czegoś nowego. Jako trenerka bohaterki na ekranie pojawia się znana z " Flashdance Jennifer Beals . Co ciekawe, film doczekał się swojej kontynuacji po latach. Na platformie streamingowej Netflix po 5 latach pojawił się " Full Out 2: You Got This! ". Inspiracją dla twórców stała się historia zespołu dziewcząt Oklahoma Sooners z 2016 roku, które tanecznie modyfikowały elementy swojego występu w drodze po mistrzostwo krajowe.