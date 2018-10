Teraz-wtedy: Cykl spotkań z dokumentalistami

Ubiegłoroczny cykl, poświęcony mistrzom Polskiej Szkoły Dokumentu, powraca w odwróconej formule:. Głównymi bohaterami spotkań prowadzonych przez Michała Oleszczyka będą współcześni polscy dokumentaliści, a uzupełnieniem dla ich filmów będą powiązane tematycznie wyprawy w przeszłość. Zapraszamy na ciąg dalszy dialogu teraźniejszości z korzeniami.Pierwsze spotkanie w nowej odsłonie obędzie sięo godz.. Wspólnie z Doc Lab Poland (w ramach cyklu Doc Lab Poland Hot Selection) zapraszamy na wieczór z(2018) – świetnie przyjętym na IDFA i obsypanym nagrodami w Krakowie dokumentem o rosyjskiej gimnastyczce artystycznej Margaricie Mamun.Dzieło Marty Prus to nie tylko portret determinacji i ciągłej walki z własnym ciałem, której stawką jest olimpijska perfekcja, ale także szczególne filmowe spotkanie trzech kobiet – zawodniczki, trenerki i wszechwładnej działaczki związku sportowego – pozostających ze sobą w bliskiej i miejscami dramatycznej relacji. Film przedstawia decydujący rok w życiu Margarity Mamun, która stoi przed unikalną szansą występu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Wyjątkowy dostęp do kulis codziennego reżimu treningowego umożliwił reżyserce ukazanie intymnej, ale i brutalnej więzi Margarity z dwoma trenerkami Aminą Zaripovą i Iriną Viner.O filmie porozmawiamy z reżyserką Martą Prus i producentem Maciejem Kubickim . Spotkanie poprowadzi kurator cyklu Michał Oleszczyk.Po dyskusji zapraszamy na film Bogdana Dziworskiego (1978). Dokument przedstawiajacy sylwetkę wybitnego trenera szermierki Władysława Kurpiewskiego. Jest to zarazem wyjątkowo finezyjna, pozbawiona komentarza słownego opowieść o tajnikach władania floretem.pokażemy Pawła Łozińskiego (2016). Eksperymentalny dokument Łozińskiego opowiada o dramacie matki i córki, które łączy trudne uczucie. Kluczowe dla bohaterek okazuje się spotkanie z doświadczonym terapeutą Bogdanem de Barbaro. Ekstremalnie bliskie kadry wyłapują każdą emocję na twarzach kobiet. Podglądając sesje odbywające się na przestrzeni kilku miesięcy, stajemy się świadkami tego, jak relacja matki i córki ewoluuje – mimo łez, żalu i frustracji. Program uzupełni spotkanie z Pawłem Łozińskim i projekcja Marka Piwowskiego (1969), portret dziewczyn z zakładu poprawczego przygotowujących inscenizację "Kopciuszka".zapraszamy na spotkanie z Maciejem Millerem , reżyserem filmy(2017). Na zakończenie spotkania pokażemy dokument Krzysztofa Kieślowskiego (1974).Do wstępu na wszystkie wydarzenia upoważniają bezpłatne wejściówki.Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualnyul. Wałbrzyska 3/502-739 Warszawa