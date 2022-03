Najlepsze filmy o koszykówce. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Hickory w Indianie to niewielkie miasteczko, rozsławione w latach 50. przez licealną drużynę koszykówki. Skazani na pożarcie zawodnicy dotarli do stanowych finałów, co – jeśli wierzyć twórcom filmu " Mistrzowski rzut " – było zasługą ich talentu, ducha walki oraz wysiłków wybitnego trenera, Normana Dale'a ( Gene Hackman ). Myli się jednak ten, kto sądzi, że to prosta historia o tym, jak hartowała się stal. To również opowieść o prowincjonalnej Ameryce, odchodzących do lamusa wartościach oraz poszukiwaniu sensu życia na koszykarskim parkiecie. Świetne obyczajowe kino, w którym – prócz doskonałego Hackmana – błyszczą Barbara Hershey