Najlepsze filmy o piłce nożnej. Top 11 filmów, które warto obejrzeć

Czy są na trybunach miłośnicy Leeds United? Albo fani Petera Morgana , scenarzysty " Królowej "? Ok, po prostu kibice piłki nożnej? Albo kinomani? Jeśli zaliczacie się do jednej z tych grup, " Przeklęta liga " jest filmem dla Was. Fantastyczny Michael Sheen wciela się w Briana Clougha – legendarnego menadżera Leeds United, którego pasja do piłki i trenerskie umiejętności mogły równać się jedynie rozdętemu ego. "Film porywa. Nie dlatego, że ukazuje losy wielkich atletów, lecz dlatego, że jest opowieścią o miłości do futbolu. To hołd dla okrutnego i zarazem pięknego sportu, dla ludzi, którzy poświęcają się rywalizacji, by w niej spełniać swoje marzenia. Reżyser kocha piłkę nożną – widać to w każdej niemal scenie jego nowego obrazu. Ta pasja udziela się także nam" – tak pisał o filme nasz recenzent. A warto dodać że rzeczonym reżyserem jest Tom Hooper , przyszły autor " Jak zostać królem " i " Nędzników ". Szkoda, że nie został przy futbolu.