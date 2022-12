Najlepszy prezent na gwiazdkę? Rodzinne wyjście do kina!

Czy może być coś lepszego od oglądania filmów na dużym ekranie, zapachu popcornu unoszącego się po sali i najwygodniejszych foteli, w których można siedzieć w nieskończoność? W te święta odkryj filmową magię bajek oraz filmów familijnych i baw się tak dobrze jak w czasach przedszkolnych czy szkolnych. Teraz te kinowe emocje możesz dzielić ze swoimi dziećmi, by uczyć je marzyć i kształtować ich wyobraźnie. W końcu kino to nie tylko dobra zabawa, ale i edukacja, a z każdej bajki płynie jakiś morał. Z Oferty Rodzinnej płynie taki, że zapłacisz mniej, bo... dorośli płacą tyle co dzieci. Ale to nie wszystko! Kupią bilet rodzinny możesz skorzystać ze specjalnej oferty barowej i dedykowanych zestawów w zaskakująco niskich cenach. W końcu z dziecięcej filmowej rozrywki nigdy się nie wyrasta.Na czym polega oferta rodzinna? To nic innego jak cena biletu ulgowego dla osoby dorosłej podczas wspólnego wypadu z dzieckiem do kina. Promocja obowiązuje dla minimum dwuosobowej grupy: osoby dorosłej oraz dziecka lub dla maksymalnie dwóch osób dorosłych z minimum jednym dzieckiem (tu nie ma żadnego limitu). Zastanawiasz się czy może być lepiej? Oczywiście! Oferta dotyczy biletów na wszystkie filmy familijne grane w formatach: 2D, 3D, 4DX, IMAX oraz ScreenX, a więc możliwości jest wiele.Skąd masz wiedzieć, które filmy są oznaczone jako familijne? Nic prostszego. Wystarczy, że w zakładce repertuar wybierzesz rodzaj seansu - gatunek familijny i Twoim oczom ukażą się wszystkie aktualnie grane tytuły objęte naszą ofertą rodzinną. W ramach świątecznego repertuaru dostępne będą takie produkcje jak: " Dziwny Świat ", " Kierunek: Księżyc " czy " Wielki zielony krokodyl ".W te święta spraw sprezentuj sobie i bliskim niezapomniane kinowe emocje!Więcej informacji: https://www.cinema-city.pl/static/pl/pl/oferta-rodzinna