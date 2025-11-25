Trump chciał, Trump ma – "Godziny szczytu 4" powstaną!

Prawdziwe godziny szczytu dla... oczekujących nowych "Godzin szczytu". Jeszcze wczoraj informowaliśmy, że sam prezydent Donald Trump zabiega o kontynuację kultowej serii – koniecznie wyreżyserowaną przez Bretta Ratnera (możecie o tym przeczytać TUTAJ). Jak się okazuje, wytwórnia Paramount potrzebowała mniej niż doby na spełnienie życzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Variety potwierdza, że "Godziny szczytu 4" powstaną, a wyklęty z powodu oskarżeń okresu #MeToo reżyser Brett Ratner powróci za kamerę.
powraca do Hollywood. "Godziny szczytu 4" okażą się jego pierwszą produkcją od przynajmniej 11 lat i kiepsko odebranego "Herkulesa
" (2014) z Dwaynem Johnsonem
. Trzy lata po premierze filmu reżyser spotkał się z zarzutami o molestowanie seksualne w ramach ruchu #MeToo. I właśnie przez osobę reżysera ewentualna dystrybucja projektu w ubiegłym roku została odrzucona przez Warner Bros., Paramount, Sony i Lionsgate.
Co ciekawe, studio Paramount zajmie się wyłącznie dystrybucją filmu, nie będąc zmuszoną pokrywać ani kosztów produkcji, ani marketingu "Godzin szczytu 4". Sytuacja ta rozgrzewa opinię publiczną tym bardziej, że pierwsza tego typu współpraca pomiędzy Warner Bros. a Paramount ma miejsce w momencie próby przejęcia jednego studia przez drugie. Wytwórnia Warner Bros. (właściciel New Line, które odpowiada za wszystkie dotychczasowe części serii) jakiś czas temu zrezygnowała z dystrybucji filmu, pozwalając reżyserowi i producentom znaleźć inny zainteresowany tym podmiot. Bez większego zaskoczenia, po naciskach Donalda Trumpa
okazał się nim Paramount. Dlaczego?
Właścicielem Paramountu jest od tego roku David Ellison
, którego ojciec - współwłaściciel Oracle - jest przyjacielem prezydenta USA. Brett Ratner
również. Reżyser właśnie nakręcił dokument o Melanii Trump
. Film nosi tytuł "Melania" i pokazuje życie bohaterki przygotowującej się do powrotu do Białego Domu.
Variety wskazuje, że wytwórnia Paramount, zainteresowana dominacją amerykańskiego rynku filmowego, potrzebuje do tego celu dużych i popularnych franczyz. Mimo spadku zainteresowania kinową komedią w ostatnich latach, "Godziny szczytu
" – z aktorskimi powrotami Jackiego Chana
i Chrisa Tuckera
do swoich ról – mogą okazać się cennym nabytkiem dla studia.
