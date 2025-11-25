To on będzie strzegł Kreda Asasynów. Netflix wybrał gwiazdę serialu "Assassin's Creed"

Prawie pół roku po informacji, że Netflix zabierze się za realizację serialu osadzonego w świecie "Assassin's Creed", dziennikarze podają nazwisko aktora, który został wiodącą gwiazdą produkcji. Jest nim Toby Wallace – aktor znany z występów w "Euforii" oraz "Motocyklistach".
Toby Wallace gwiazdą "Assassin's Creed"
Dziennikarze Variety dzielą się także opisem nadchodzącego serialu. Ich zdaniem "Assassin's Creed" będzie thrillerem skoncentrowanym wokół sekretnej wojny między dwoma frakcjami. Jedna z nich dążyć ma do przyszłości świata pełnego kontroli i manipulacji, druga – walczy o zachowanie wolności. Cały serial podąża za swoimi bohaterami na tle kluczowych wydarzeń historycznych, w trakcie których toczą walkę o kształtowanie dalszych losów ludzkości i świata.
Getty Images © Matt Hayward
Toby Wallace
Opis wskazuje, że serial będzie mocno zainteresowany zaimplementowaniem w fabułę Animusa – wynalazku funkcjonującego w świecie gry, pozwalającego na wejście w pamięć genetyczną przodków i aktywne przeżywanie ich wspomnień. Skorzystanie z Animusa jest więc momentem granicznym pomiędzy teraźniejszością i historyczną przeszłością świata gry.
Z tego też powodu pojawia się pewna wątpliwość. Ogłoszony dziś Toby Wallace
został nazwany gwiazdą produkcji – nie pojawiła się jednak informacja, w którego z głównych bohaterów historii (tego z teraźniejszości, czy może tego z przeszłości) wcieli się aktor.
Na tę chwilę producenci strzegą szczegółów fabularnych, nie informując nawet, czy serial będzie bazował na którejś z części gry "Assassin's Creed
". Nadzieja fanów, że będzie to ekranizacja przygód Ezio Auditore, bohatera kultowej "Assassin's Creed II
" napędza ogłoszone dziś miejsce planu zdjęciowego. Serial ma być realizowany we Włoszech, a start zdjęć wyznaczony jest na 2026 rok. Showrunnerami serialu są Roberto Patino
i David Wiener
.
Seria gier doczekała się już aktorskiej adaptacji. Był to filmowy "Assassin's Creed
", w którym główną rolę zagrał Michael Fassbender
. Ta wersja nie została zbyt ciepło przyjęta przez fanów. Jej zwiastun prezentujemy poniżej.
"Assassin's Creed" – zwiastun filmu