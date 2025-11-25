Newsy Filmy To on będzie strzegł Kreda Asasynów. Netflix wybrał gwiazdę serialu "Assassin's Creed"
Filmy / Gry

To on będzie strzegł Kreda Asasynów. Netflix wybrał gwiazdę serialu "Assassin's Creed"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Assassin%27s+Creed+%E2%80%93%C2%A0serial.+G%C5%82%C3%B3wn%C4%85+gwiazd%C4%85+b%C4%99dzie+Toby+Wallace-164089
To on będzie strzegł Kreda Asasynów. Netflix wybrał gwiazdę serialu &quot;Assassin's Creed&quot;
źródło: Materiały prasowe
autor: Sony
Prawie pół roku po informacji, że Netflix zabierze się za realizację serialu osadzonego w świecie "Assassin's Creed", dziennikarze podają nazwisko aktora, który został wiodącą gwiazdą produkcji. Jest nim Toby Wallace – aktor znany z występów w "Euforii" oraz "Motocyklistach".

Toby Wallace gwiazdą "Assassin's Creed"

 

Dziennikarze Variety dzielą się także opisem nadchodzącego serialu. Ich zdaniem "Assassin's Creed" będzie thrillerem skoncentrowanym wokół sekretnej wojny między dwoma frakcjami. Jedna z nich dążyć ma do przyszłości świata pełnego kontroli i manipulacji, druga – walczy o zachowanie wolności. Cały serial podąża za swoimi bohaterami na tle kluczowych wydarzeń historycznych, w trakcie których toczą walkę o kształtowanie dalszych losów ludzkości i świata.

GettyImages-2196061758.jpg Getty Images © Matt Hayward
Toby Wallace


Opis wskazuje, że serial będzie mocno zainteresowany zaimplementowaniem w fabułę Animusa – wynalazku funkcjonującego w świecie gry, pozwalającego na wejście w pamięć genetyczną przodków i aktywne przeżywanie ich wspomnień. Skorzystanie z Animusa jest więc momentem granicznym pomiędzy teraźniejszością i historyczną przeszłością świata gry.

Z tego też powodu pojawia się pewna wątpliwość. Ogłoszony dziś Toby Wallace został nazwany gwiazdą produkcji – nie pojawiła się jednak informacja, w którego z głównych bohaterów historii (tego z teraźniejszości, czy może tego z przeszłości) wcieli się aktor. 

Na tę chwilę producenci strzegą szczegółów fabularnych, nie informując nawet, czy serial będzie bazował na którejś z części gry "Assassin's Creed". Nadzieja fanów, że będzie to ekranizacja przygód Ezio Auditore, bohatera kultowej "Assassin's Creed II" napędza ogłoszone dziś miejsce planu zdjęciowego. Serial ma być realizowany we Włoszech, a start zdjęć wyznaczony jest na 2026 rok. Showrunnerami serialu są Roberto Patino i David Wiener

Seria gier doczekała się już aktorskiej adaptacji. Był to filmowy "Assassin's Creed", w którym główną rolę zagrał Michael Fassbender. Ta wersja nie została zbyt ciepło przyjęta przez fanów. Jej zwiastun prezentujemy poniżej.


"Assassin's Creed" – zwiastun filmu

Powiązane artykuły Assassin's Creed

Zobacz wszystkie artykuły

Assassin’s Creed Valhalla  (2020)

 Assassin’s Creed Valhalla

Assassin's Creed II  (2009)

 Assassin's Creed II

Assassin's Creed IV: Black Flag  (2013)

 Assassin's Creed IV: Black Flag

Assassin's Creed Origins  (2017)

 Assassin's Creed Origins

Najnowsze Newsy

Filmy

Trump chciał, Trump ma – "Godziny szczytu 4" powstaną!

1 komentarz
Seriale

Eva Green odwiedzi Nevermore w trzecim sezonie "Wednesday"

9 komentarzy
Filmy

"Zwierzogród 2" – recenzja kontynuacji hitu Disneya. Hopps do kina?

1 komentarz
Filmy Multimedia

Glen Powell walczy o spadek w zwiastunie thrillera od A24

1 komentarz
Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: teaserowy zwiastun filmu "Za duży na bajki 3"!

3 komentarze
Filmy

Socha, Kurdej-Szatan i Roznerski na premierze filmu "Piernikowe serce" (RELACJA)

24 komentarze
VOD Seriale

Aktorski "One Piece". Ruszają zdjęcia do 3. sezonu. Gdzie akcja?

1 komentarz