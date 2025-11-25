Eva Green odwiedzi Nevermore w trzecim sezonie "Wednesday"

Twórcy serialu "Wednesday" kontynuują pomysł na umieszczanie w swoim serialu prestiżowych występów gościnnych. Po tym, jak Lady Gaga pojawiła się w drugim sezonie, nowa odsłona ma dostarczyć widzom kolejną gwiazdę. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, wyróżniona BAFTĄ Eva Green dołączy do obsady trzeciego sezonu serialu.
Eva Green dołącza do obsady "Wednesday" Eva Green
ma w serialu zagrać ciotkę Ophelię, siostrę Morticii Addams, w którą na małym ekranie wciela się Catherine Zeta-Jones
. Jej obecność w Nevermore została zasygnalizowana fanom już w finale drugiego sezonu, gdy dowiedzieliśmy się, że ciotka Ophelia tak naprawdę wciąż żyje, a jej zaginięcie trwające 20 lat było związane z niewolą, w którą popadła. Co ciekawe, Green
z produkującym serial Timem Burtonem
pracowała już wcześniej dwukrotnie przy reżyserowanych przez niego projektach filmowych. W obiektywie twórcy "Edwarda Nożycorękiego
" znalazła się pracując nad "Mrocznymi cieniami
" oraz "Osobliwym domem Pani Peregrine
".
Eva Green w trakcie zeszłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji Eva Green zawsze wnosi na ekran elektryzującą, jedyną w swoim rodzaju obecność — elegancką, niepokojącą, a jednocześnie wspaniale nieprzewidywalną. Te cechy czynią ją idealnym wyborem do roli ciotki Ophelii. Jesteśmy podekscytowani i nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jak przekształci tę postać i rozbuduje świat "Wednesday"
– powiedzieli w niedawnym oświadczeniu Al Gough
i Miles Millar
, showrunnerzy serialu. Jestem zachwycona, że mogę dołączyć do pokręconego świata "Wednesday" jako ciotka Ophelia. Ten serial potrafił zbudować tak smakowicie mroczny i dowcipny świat. Nie mogę się doczekać, by dodać do rodziny Addamsów własny odcień szaleństwa
– odwdzięczyła się w oficjalnej wypowiedzi Eva Green
.
Jak na razie niewiele wiadomo o trzecim sezonie "Wednesday
", którego realizację Netflix potwierdził w lipcu tego roku. Eva Green
jest pierwszym dodatkiem obsadowym ogłoszonym przez twórców.
"Wednesday" – sezon drugi. O czym opowiada?
W drugim sezonie serialu Wednesday Addams (Jenna Ortega
) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.
"Wednesday" – zwiastun drugiego sezonu