Socha, Kurdej-Szatan i Roznerski na premierze filmu "Piernikowe serce" (RELACJA)

Socha, Kurdej-Szatan i Roznerski na premierze filmu &quot;Piernikowe serce&quot; (RELACJA)
źródło: East News
autor: Adam Burakowski
W poniedziałek w stołecznym Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera filmu "Piernikowe serce", który trafi do kin w całej Polsce w najbliższy weekend. Na imprezie nie mogło zabraknąć ekipy Filmwebu, która miała okazję porozmawiać z gwiazdami bożonarodzeniowej komedii: Małgorzatą Sochą, Barbarą Kurdej-Szatan i Mikołajem Roznerskim


"Piernikowe serce": relacja z premiery






Małgorzata Socha



@filmweb "Piernikowe Serce" RELACJA Z UROCZYSTEJ PREMIERY #małgorzatasocha ♬ oryginalny dźwięk – filmweb - filmweb



Barbara Kurdej-Szatan



@filmweb "Piernikowe Serce" RELACJA Z UROCZYSTEJ PREMIERY #barbarakurdejszatan @kurdejszatanofficial ♬ oryginalny dźwięk – filmweb - filmweb



Mikołaj Roznerski



@filmweb

"Piernikowe Serce"  RELACJA Z UROCZYSTEJ PREMIERY  #MikołajRoznerski @mikolaj.roznerski40

♬ oryginalny dźwięk – filmweb - filmweb



"Piernikowe serce" to świąteczna komedia romantyczna z dużą dawką humoru, emocji i aromatu pierników!  Pachnie cynamonem, rozbrzmiewa śmiechem i rozgrzewa serca nawet najbardziej skłóconych bohaterów. Justyna i Czarek wracają z synem do rodzinnego domu w Toruniu, gdzie czeka ich nie tylko konfrontacja z przeszłością, ale też szansa na nowy początek. Dagmara, próbuje spełnić marzenie zmarłego ojca i otworzyć kawiarnię, choć życie nieustannie rzuca jej kłody pod nogi. Samanta i Paweł, sąsiedzi z temperamentem, wnoszą do tej układanki mnóstwo koloru, energii i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To film o rodzinie, miłości i drugich szansach. O tym, że nawet jeśli wszystko się sypie, święta potrafią posklejać to, co najważniejsze.Bo przecież w święta wszystko jest możliwe — nawet cud. 

"Piernikowe serce": zwiastun"



Piernikowe serce  (2025)

 Piernikowe serce

