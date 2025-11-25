Socha, Kurdej-Szatan i Roznerski na premierze filmu "Piernikowe serce" (RELACJA)

W poniedziałek w stołecznym Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera filmu "Piernikowe serce", który trafi do kin w całej Polsce w najbliższy weekend. Na imprezie nie mogło zabraknąć ekipy Filmwebu, która miała okazję porozmawiać z gwiazdami bożonarodzeniowej komedii: Małgorzatą Sochą, Barbarą Kurdej-Szatan i Mikołajem Roznerskim.
"Piernikowe serce": relacja z premiery
" to świąteczna komedia romantyczna z dużą dawką humoru, emocji i aromatu pierników! Pachnie cynamonem, rozbrzmiewa śmiechem i rozgrzewa serca nawet najbardziej skłóconych bohaterów. Justyna i Czarek wracają z synem do rodzinnego domu w Toruniu, gdzie czeka ich nie tylko konfrontacja z przeszłością, ale też szansa na nowy początek. Dagmara, próbuje spełnić marzenie zmarłego ojca i otworzyć kawiarnię, choć życie nieustannie rzuca jej kłody pod nogi. Samanta i Paweł, sąsiedzi z temperamentem, wnoszą do tej układanki mnóstwo koloru, energii i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To film o rodzinie, miłości i drugich szansach. O tym, że nawet jeśli wszystko się sypie, święta potrafią posklejać to, co najważniejsze.Bo przecież w święta wszystko jest możliwe — nawet cud.
