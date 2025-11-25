"Zwierzogród 2" – recenzja kontynuacji hitu Disneya. Hopps do kina?

Już jutro, 26 listopada, na ekrany kin w całym kraju trafi "Zwierzogród 2" – kontynuacja hitu Disneya z 2016 roku. W animacji rozgrywającej się w społeczeństwie zwierząt po raz kolejny będziemy mieli okazję przyjrzeć się policyjnej pracy Judy Hopps i Nicka Bajera.
Zastanawiacie się, czy wybrać się do kina na "Zwierzogród 2
"?
Na karcie filmu znajdziecie naszą RECENZJĘ
. W tekście krytyczka Ewelina Leszczyńska dzieli się swoimi przemyśleniami sprawdzając, czy "Zwierzogród 2
" jest filmem na miarę cenionego globalnie oryginału.
Recenzja filmu "Zwierzogród 2" Hopps i Show
autorka: Ewelina Leszczyńska
Autorka recenzji na wstępie tekstu zadaje pytanie: czy "Zwierzogród 2
", zgodnie z nazwą gatunku "kina familijnego", rzeczywiście jest pozycją dla całej rodziny, czy może taką skierowaną wyłącznie do najmłodszych widzów? Twórcy filmów animowanych lubią określać swoje dzieła jako rozrywkę dla całej rodziny. W przypadku "Zwierzogrodu 2" nie jest to czcza gadanina. Kolorowa animacja i antropomorficzni bohaterowie z pewnością skradną serca najmłodszych widzów. Ci nieco starsi będą z kolei oglądać produkcję Byrona Howarda i Jareda Busha jak policyjny buddy movie, który można postawić na półce obok takich klasyków jak "48 godzin", "Zabójcza broń" czy "Godziny szczytu"
– pisze autorka.
Na co jeszcze zwraca uwagę krytyczka?
W dalszej części recenzji autorka zauważa, że obecność nowego bohatera – węża Grzesia Żmijewskiego – pozwala twórcom na kontynuowanie zabawy ze skojarzeniami i znaczeniami, które wiążemy z konkretnymi gatunkami zwierząt. Wąż to zresztą strzał w dziesiątkę: z racji niezbyt fortunnego zestawu znaczeń, w jakie wyposażyła go nasza kultura, od pierwszej chwili wzbudza niepokój (w końcu to w wyniku knowań jego pobratymca straciliśmy miejsce w rajskim ogrodzie). Z drugiej strony skojarzona z odnową i odrodzeniem umiejętność zrzucania skóry zagwarantowała mu miejsce na lasce Eskulapa, zaś w kulturach Wschodu funkcjonuje on jako symbol wiedzy i mądrości. Tym samym Grześ, z założenia postać niejednoznaczna, sprytnie wyślizguje się stereotypom, a przy okazji wprowadza elementy czarnego humoru (Pisaczek Antyjadowy!), który do tej pory był głównie domeną ryjówek
– zauważa krytyczka. Całą recenzję filmu "Zwierzogród 2" możecie przeczytać TUTAJ.
"Zwierzogród 2" – zwiastun filmu